La commune de Saint-Pierre en partenariat avec la Civis et la Région Réunion a inauguré, ce mardi 12 décembre 2023, une nouvelle piste cyclable reliant Terre Sainte à Grand Bois à Saint-Pierre. Cet aménagement permet de sécuriser les déplacements des cyclistes et des piétons, tout en valorisant le patrimoine naturel et culturel du territoire réunionnais (Photos Mairie de Saint-Pierre)