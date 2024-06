Nuit de la solidarité : 300 bénévoles mobilisés pour aider les sans-abris à Saint-Pierre

La commune de Saint-Pierre prépare sa deuxième édition de la Nuit de la solidarité, qui se déroulera ce jeudi 27 juin 2024 dès 18h45, dans les rues de la ville au Mas Fleuri. C'est une grosse opération qui réunira 300 bénévoles, qui iront à la rencontre des sans-abris. Saint-Pierre est la première et la seule commune de La Réunion et des Outre-mer, à réaliser la Nuit de la solidarité, en comptant sur l'accompagnement du CCAS et de ses partenaires (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Inscrite dans la charte d’engagement signé entre la ville de Saint-Pierre et la Fondation Abbé Pierre en 2021, avec comme axe majeur "faire de sa commune un territoire zéro SDF", la Nuit de la solidarité est un projet porté par le CCAS de Saint-Pierre.

Il s’agit d’une initiative qui vient s’ajouter à celles menées par des villes de l’Hexagone.

Outre de permettre de comptabiliser les sans-abris sur le territoire communal, la Nuit de la solidarité est pour Saint-Pierre un moment fort pour consolider le partenariat avec les acteurs du social du territoire et permettre l’expression de l’engagement citoyen.

Cet acte contribue à une meilleure connaissance des différents profils des sans-abris sur le territoire communal.

Ce sont plus de 300 bénévoles qui vont aller à la rencontre des sans-abris sur le territoire communal qui a été découpé en 55 secteurs.

- Programme -

- 17h45 : Accueil des bénévoles, émargement - collation

- 18h : Discours - dernières consignes

- 18h30 : Pause repas des bénévoles

- 18h45 : Première vague de départ

- 19h30 : Fin des vagues de départ

- 20h30 : Premiers retours des bénévoles - contrôle qualité et collation

- 22h30 : Fin

- Ses objectifs -

L'objectif principal est d'orienter les politiques publiques en fonction des réels besoins identifiés.

Mais il y a aussi des objectifs spécifiques : favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés, connaître le nombre de personnes sans abri sur le territoire communal et mieux appréhender leurs profils.

- Intervenir sur le long terme -

La Nuit de la solidarité représente un élément clé du diagnostic de la ville de Saint-Pierre. Il ne s’agit pas d’un simple décompte, mais d’un outil de construction de politique publique adapté : questionnaire aux sans-abris, mieux comprendre les profils, modalité de prise en charge de prise en charge...

Par la suite, différentes actions pourront être mises en place en faveur de ce public :

- Accompagnement de la personne, pour ne pas perdre le contact

- Permanence sociale

- Maraude

- Une meilleure coordination territoriale des partenaires du milieu : assurer une bonne coordination des situations repérées durant la Nuit de la Solidarité.