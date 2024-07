Saint-Pierre : quatre sessions d'ateliers pour découvrir l'intelligence artificielle

Slam lakour et Emergence OI organisent quatre sessions - deux en août et deux en septembre - d'ateliers gratuits, à la découverte de l'intelligence artificielle dans le quartier de Bois d'Olive. Dans le cadre des "Cités éducatives" en partenariat avec la ville de Saint-Pierre, les animations de trois heures - de 13h à 16h - sont dédiées aux jeunes de 11 à 18 ans. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Pierre

Pourquoi participer ?

Dans un monde où la technologie évolue à pas de géant, comprendre l'intelligence artificielle (IA) est crucial pour nos jeunes.

Ces ateliers, spécialement conçus pour les 11-18 ans, sont une chance unique de découvrir et d'interagir avec l'IA de manière amusante et éducative.

Voici ce qu'ils pourront découvrir :

- assistants vocaux : comprendre leur fonctionnement

- débats éthiques : réfléchir aux implications de l'IA

- création avec ChatGPT : écrire des textes et donner vie à leurs idées

- programmation de Nao, le robot : faire bouger un robot

- conception de personnages via IA : laisser libre cours à leur créativité

Comment s'inscrire ?

Les places sont limitées et réservées aux habitants de Bois d'Olive et ses alentours, alors n'attendez plus ! Inscrivez vos jeunes dès maintenant pour qu'ils ne manquent pas cette opportunité incroyable.

Réservations au 06 93 22 62 34

- Les dates -

- Mercredi 21 août

- Mercredi 28 août

- Mercredi 4 septembre

- Mercredi 11 septembre