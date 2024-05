Saint-Pierre : Sabouk et Dalonaz en concert au théâtre Lucet Langenier

Ce vendredi 31 mai 2024, les groupes Sabouk et Dalonaz se produisent en concert sur la scène du théâtre Lucet Langenier, à Saint-Pierre. Entre jazz et maloya, les artistes vont inviter le public à s'ambiancer et (re)découvrir leur style musical (Photo : Mairie de Saint-Pierre)

Créé en 1998, le groupe Sabouk met en avant le style world jazz basé sur des sonorités propres de l'île de La Réunion. Avec un nom en référence autant à l’esclavage qu’à l’engagisme, les musiciens et chanteurs ont expérimenté un mélange harmonique entre le maloya et le jazz. Proche d’Alain Peters et de Ti Fock, le groupe Sabouk n’a eu de cesse de se réinventer, traversant le temps, puissamment ancré dans le patrimoine réunionnais.

Les textes de Dalonaz suivent les lignes tracées par Danyel Waro, Alain Peters et Zanmari Baré, véritables piliers de la culture maloya. A ses textes s’ajoutent basse, batterie, trompette/clavier et guitare électrique. Au carrefour entre jazz et rock progressif, le groupe construit ses arrangements autour de ses puissantes mélodies. Le groupe porte une musique sensible et organique, invitant le public à entrer dans leur tribu.