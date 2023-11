Saint-Pierre : soirée reggae et dancehall au Kerveguen ce vendredi

Community Sound, Chezidek et Kolia sont à l'affiche ce vendredi 1er décembre 2023 au Kerveguen de Saint-Pierre. Trois groupes pour une ambiance reggae et dancehall. Les concerts débuteront à 21 heures. La billetterie est toujours ouverte. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Pierre)

Community Sound - Reggae

Proposant des soirées reggae sound-system dans les 4 coins de l'îles, retrouvez le duo Bram Selecta et Daoud sur la terrasse du Kerveguen vendredi soir à Saint-Pierre !

Habitué à assurer les premières parties des concerts en festival, Community Sound a partagé l'affiche de pointures tel que Mad Professor, O.B.F, Lord Zeljko, Soul Stereo , Mungo's Hi-Fi, Mr Williamz, Skarra Mucci, Daddy Mory, Entourloop, Manu Digital, Channel One, Gentleman's Dub Club et encore récemment Zentone au Kabardock...

@communitysound974 : Suivez le groupe !



Chezidek - Reggae

Artiste incontournable de la scène reggae actuelle, le chanteur jamaïcain Chezidek connu pour sa chanson Leave the trees vient de sortir son 14ème album intitulé NEVER STOP. La collaboration entre l’artiste et le très célèbre label français Irie Ites remonte à 2001 lors d’un voyage en Jamaïque. D’autres hit ont également remporté un franc succès comme Bun Di Ganja avec +1.3M de vues sur Youtube et + 8M de stream sur Spotify mais aussi les titres Who I Am, Mr Officer, Friday Night et bien d’autres encore.

Côté musique, on y retrouve également deux excellents featuring comme Kill dem avec la célèbre chanteuse de Trinidad, Queen Omega, pour un titre brûlant et énergique ainsi que le fameux morceau Mr Officer en combinaison avec King Lorenzo sur l’emblématique version instrumentale du Roots & Culture.

@chezidektheherbalist : Suivez l’artiste !



Kolia - Dancehall

Leader charismatique du groupe RIC, Kolia débarque avec un nouveau projet artistique à haute énergie communicative. Auteur, compositeur et interprète riche d’aventures, l'artiste, doctorat en poche, vole à présent de ses propres ailes sur des sonorités electro, afrobeat, hip hop et new roots. Entouré de Ben Wah à la prod, multi instrumentiste au parcours talentueux, ils choisissent aujourd'hui de s’engager sur un concept qui frappe fort !

On en veut plus, on en veut encore ! Sur scène comme sur piste, le show est explosif tout en mêlant émotion, rythme, poésie et performance physique. Trois musiciens alternent entre guitares, batterie, percussions, synthétiseurs et machines donnant à chaque titre l’envie et la curiosité de le découvrir et d’aller plus loin. Connu également pour ses vidéos graphiques mais néanmoins risquées, Kolia est l’animal qui livre son chant à la jungle réunionnaise.

On vous conseille de vivre cette expérience !



Achetez vos billets ici