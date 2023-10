Saint-Pierre : toute une soirée pour le maloya au Kerveguen

Ce vendredi 6 octobre 2023 à partir de 21h, le Kerveguen (Saint-Pierre) accueille le groupe Votia de Marie-Claude Philéas Lambert et Tifrid Maloya pour une soirée aux accent de kabar. Les billets sont vendus à 10 euros et 6 euros (Photo Le Kerveguen)

• Votia (maloya, La Réunion)

Entourée de sa famille et d’amis, Marie-Claude Philéas Lambert crée le groupe Maloya traditionnel Votia et lui donne le nom malgache de sa mère. Prononcé "Voutre", le groupe est également un hommage à son père, Gramoun Lélé, pilier de la musique et traditions culturelles de l’île de La Réunion dont elle a reçu

l’héritage Maloya. Avec ses frères, elle a très vite fait de la scène son univers en se produisant dès son plus jeune âge un peu partout dans le monde (Brésil, Canada, Japon et l’Europe). Votia joue le maloya dans son expression la plus puissante et la plus rapide, celle de l’Est de l’île.

S"ur scène, son maloya est un cri, un blues mais surtout une célébration de la vie à travers le chant, la danse, la musique" commente le Kerveguen



Tifrid Maloya (maloya, La Réunion)"

A garde koman ti morso domoun là, i bat roulèr" ! Wilfrid alias Tifrid, l’enfant peï bercé dès son plus jeune âge par le maloya traditionnel de la famille Lélé, fait perdurer son héritage familial et ses ancêtres au travers de sa passion pour le maloya. Depuis son premier groupe Zenfan dyr formé par des jeunes de son quartier,

En passant par le groupe Urbain Philéas en 2011, Tifrid a fait mûrir son art et sa propre vie pour enfin créer le groupe Tifrid Maloya en 2016. Ces 5 artistes, musiciens comptent Tommy, Bertrand, Allan, Alci, Enzo ainsi que Tifrid lui-même et forment une famille réunie au travers des valeurs de leur musique “le maloya en est le cœur, un cœur qui bat à l’unisson".

"Bien connu des scènes locales, la notoriété du groupe ne cesse d’augmenter" termine le Kerveguen