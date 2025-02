Saint-Pierre : une 21ème édition du festival Sakifo tournée vers l’avenir

Du 6 au 8 juin 2025, pour sa 21ème édition, le Sakifo festival à Saint-Pierre devrait une nouvelle fois réunir près de 40.000 spectateurs autour d’une programmation éclectique. Pendant trois jours, cinq scènes accueilleront des artistes confirmés et des découvertes issues de divers horizons. (Photo : www.imazpress.com)

Fidèle à son ADN, le festival met en avant des artistes venus d’Afrique, d’Europe, des Amériques et de l’océan Indien. Parmi les têtes d’affiche, Zaho de Sagazan, récompensée aux Victoires de la musique, partagera la scène avec Tiakola, figure des musiques urbaines.

Fatoumata Diawara, emblème de l’afropop, croisera la route de Chinese Man et de son électro-hip-hop, tandis que Caballero et Jeanjass et Jahneration investiront la scène avec leurs sonorités rap et reggae.

Le Sakifo met également en lumière des talents émergents comme Nectar Woode (Royaume-Uni), Violet Indigo (France) et Branko (Portugal). Côté régional, la scène locale occupera une place centrale, avec notamment Zanfan Koman Nou (La Réunion), Mannyok (Rodrigues) et Mélanie Pérès (Maurice).

- Une nouvelle identité visuelle -

Pour cette édition, l’identité graphique du Sakifo a été confiée à l’artiste mauricien Dévid (David Rogers).

Son travail, inspiré par la nature et les paysages de l’océan Indien, apportera "une nouvelle esthétique au festival". Connu pour ses fresques et ses collaborations artistiques, il a déjà marqué des événements tels que le festival Porlwi (Port-Louis).

- Un festival engagé -

Au-delà de la musique, le Sakifo poursuit ses actions en faveur de l’accessibilité et de l’environnement. Des initiatives sont mises en place pour faciliter l’accès au festival et encourager les échanges entre artistes et festivaliers.

Des ateliers et rencontres culturelles viendront enrichir la programmation. L’événement renforce également ses mesures écologiques, notamment dans la gestion des déchets et la réduction de son empreinte carbone.

BILLETTERIE :

La billetterie est désormais ouverte, avec des offres spéciales pour les premiers acheteurs, dont le Tarif Zéklèr à 35 euros pour les pass 1 jour.

