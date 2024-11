Saint-Pierre : une journée régionale pour les métiers du sport

Profession sport et loisirs et la Cité des Métiers de La Réunion organisent, dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO), la première édition de la journée régionale des métiers du sport à La Réunion. L'événement aura lieu le 19 novembre au Campus Pro de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Il s’agit d’un événement national qui vise à sensibiliser les jeunes et les demandeurs d'emploi de toute la France aux nombreuses opportunités professionnelles dans les métiers liés au sport, que ce soit dans les domaines de l’encadrement, du sport professionnel, de la santé ou de l’administration.

Objectifs :

• Découverte des métiers : présentation de la diversité des métiers du sport et des formations pour y accéder.

• Rencontres professionnelles : échanges avec des experts du secteur, des recruteurs et des formateurs.

• Sensibilisation et orientation : ateliers et conférences pour mieux comprendre les compétences et les parcours requis.

• Insertion professionnelle : mise en avant des possibilités d’insertion et des dispositifs de formation accessibles, notamment pour les jeunes et les personnes éloignées de l’emploi.

• Renforcement de la féminisation : promotion de l’égalité femmes-hommes dans les métiers du sport.

Programme et activités

Des événements gratuits seront organisés pour inspirer, former et orienter les participants. Le public aura l’opportunité de rencontrer des professionnel.le.s du sport et de s’informer sur les qualifications nécessaires pour réussir dans cette filière.

Une douzaine de stands seront présents pour offrir des informations sur les formations et les opportunités professionnelles dans le sport.

Tables rondes

• 10h00 : La diversité des métiers du sport et la féminisation

• 14h00 : Le sport comme levier d’insertion sociale et professionnelle

Horaires d'inscription

Pour les scolaires :

• 9h00 à 10h30

• 10h30 à 12h00

Pour le grand public :

• 13h30 à 15h00

• 15h00 à 17h00

Inscription en ligne gratuite.