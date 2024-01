Saint-Pierre : une rentrée scolaire "en toute sécurité"

Ce vendredi 19 janvier 2024, les différents services communaux de Saint-Pierre s’attellent aux derniers préparatifs dans les écoles pour la rentrée du lundi 22 janvier. L’objectif est de permettre une rentrée" en toute sécurité pour les petits Saint-Pierrois". Un seul problème assombrit le tableau : l’école Pierre Lagourgue n’est pas encore, la rentrée est prévue le jeudi 25 janvier (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

C’est officiel : la rentrée se fait bien le lundi 22 janvier à Saint-Pierre. Dès lundi les 11.000 écoliers de Saint-Pierre pourront rentrer en pleine sécurité, annonce Sabrina Tionohoué, élue déléguée aux affaires scolaires.

Après l’épisode du cyclone Belal, un amas de boue séchée, feuilles mortes et branchages attend les agents communaux. Mais l’adjointe du maire se félicite : "sur 41 écoles de la ville de Saint-Pierre, seulement une seule école n’est pas en état pour la rentrée du 22 janvier ».

Elle renchérit : « L’école maternelle Pierre Lagourgue fera sa rentrée le jeudi 25 janvier, le temps de poursuivre les différents travaux de nettoyage qui ont pris du retard".

Elle ajoute que les agents communaux poursuivront leurs travaux samedi et dimanche pour poursuivre le nettoyage. Regardez

Depuis la fin du cyclone c’est plus de 1.000 personnes qui sont intervenues depuis le début pour remettre à neuf les extérieurs. L’opération a commencé dès mardi et pour certains elle continue ce week-end jusqu’à dimanche.

Pour David Naminzo le travail est "colossal". "Je commence tôt le matin et je fais plusieurs écoles, parfois ça me rajoute trois heures de travail en plus par jour", avoue-t-il. Mais il confie ne pas avoir été prévenu sur cette permanence du week-end. Regardez

Pour sa part, Stéphano Dijoux, adjoint au maire de Saint-Pierre assure que les deux priorités de la commune ont été menées à bien : le nettoyage des routes et le nettoyage des écoles. Mais la question de l’eau potable reste en suspens. Il rassure les parents : "les enfants auront de l’eau en bouteille mis à disposition pour ne pas faire du tort à leur santé". Regardez

Il termine : "C’est de la responsabilité des enseignants et des directeurs / directrices des écoles que de s’assurer que l’eau au robinet n’est pas consommée".

cn/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com