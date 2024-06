Sakifo : des navettes Alternéo entre les parkings et le festival

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2024, des navettes de transports Alternéo seront disponibles pour les festivaliers afin de faire les trajets entre les parkings et le Sakifo. Nous publions le post de la Civis ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au total trois navettes :

- Au départ du parking de la ZI n°3 Marché de Gros

- Au départ du parking de la ZAC Canabady, et desservira le camping Sakifo au stade Casabona

- Au départ du port de Saint-Pierre, et desservira le café de la gare, la plage, le boulevard H Delisle, le cimetière, Collardeau et le rond-point Luc Donat

- Horaires -

- Vendredi : de 16h à 2h30

- Samedi : de 16h à 3h

- Dimanche : de 15h à 1h

- Tarifs -

À bord : 1 euro

Sur l'application : 80 centimes

Accès libre en illimité sur les trois navettes