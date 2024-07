Un spectacle de danse au temple bouddhiste traditionnel tibétain

Le jeudi 15 août 2024, l'association Takchen Tcheulang organise pour la troisième année consécutive "Le Tibet s'invite à la Réunion" au temple de Mont-vert-les-hauts à Saint-Pierre, de 16h à 19h30. Do Khyentsé Rinpoché, maître bouddhiste tibétain dirigera l'événement. Le temple lance une après-midi porte ouverte à 16h, suivi d'un spectacle de danses sacrées connues sous le nom du "Langtro Détchen Rolmo" qui signifie : "les danses de la grande félicité".

Le temple bouddhiste traditionnel de Mont-vert-les-hauts ouvrira ses portes au public dès 16h le jeudi 15 août.

Au programme :

- 16h à 18h : visite guidée, présentation des activités du centre

- 18h à 19h30 : représentation des danses sacrées

- L'association Takchen Tcheulang -

Le centre Takchen Tcheulang est une association culturelle du bouddhisme tibétain, placée sous la direction de Do Khyentsé Rinpoché, maître tibétain de la lignée Nyingmapa, qui en est le président d’honneur.

C’est le premier temple traditionnel du bouddhiste tibétain à la Réunion et dans l’Océan indien, inauguré en 2019. Il est situé au sud de l’île, dans les hauts de Saint-Pierre, à Mont-vert-les-hauts. Le centre Takchen Tcheulang est un espace d'échanges, d'apprentissages et de vie sociale intergénérationnel et interculturel. À l'image de l'île, il reflète le "vivre-ensemble réunionnais ".

Il a pour axes stratégiques de :

- favoriser une passerelle entre la culture occidentale et bouddhiste dans une démarche de tolérance et de respect

- de développer des activités spirituelles au travers de pratiques bouddhistes et d'enseignements

- de promouvoir la vie citoyenne avec des activités découvertes, des visites guidées (scolaires et extérieurs), méditations, actions bénévoles etc.

Plus d'information sur le site internet de l'association Takchen Tcheulang.