Théâtre Lucet Langenier : deux oeuvres programmées pour terminer le mois de février

Le Théâtre Lucet Langenier, à Saint-Pierre, présente un seul en scène et du théâtre classique pour terminer en beauté le mois de février. Retrouvez la programmation ci-dessous (Photo d'illustration)

1. "Comment devenir un dictateur" avec Nans Gourgousse de la Compagnie Hier Aujourd'hui Demain sur une mise en scène de Camille Kolski

Samedi 24 février à 20h -// 10€ ou 6€

Synopsis : Le titre est explosif. Il casse les codes de ce confort intellectuel pacifiste, voire lâche et mou, dans lequel on se réfugie aisément. Le Verbe est cru, il claque et choque : le personnage du Formateur se pose en mentor despotique et pense détenir la vérité du Pouvoir absolu. Il dicte, profère, ordonne. Il en appelle au chaos de la violence. Il démontre surtout comment instrumentaliser la peur. Son cynisme se déploie à enseigner les recettes, les stratégies, les manipulations qui asseyent la démesure d’un seul, entouré de sbires dévoués et assoiffés de leur propre gloriole.

Magnifique seul en scène qui s’en prend aux pires moments de l’Histoire : les facettes de la haine de l’Autre sont décryptées en toute amoralité, en toute ignominie. Il en faut du talent pour jouer ainsi avec ces préceptes de l’Horreur qui ont fasciné tellement de dirigeants. Absolument incontournable.*

De plus, "Comment devenir un dictateur" sera présenté devant le public uniquement scolaire le vendredi 23 février à 9h30.



2. "Le Bourgeois Gentilhomme" présenté par le Théâtre du Héron

Mercredi 28 février à 20h // 10€ ou 6€

Synopsis : Quel plaisir de pouvoir encore applaudir la Compagnie du Héron pour un deuxième projet radicalement différent de celui de Notre-Dame de Paris qui a rempli le théâtre Lucet Langenier le mercredi 21 février !

Autour de Monsieur Jourdain nous renouons avec Molière, la référence absolue du Théâtre français. Monsieur Jourdain ? Qui ne connaît ce parvenu bouffi de vanité et de prétentions absurdes ? Or chaque reprise du « Bourgeois Gentilhomme » en est une relecture originale. Si tout est réuni pour le divertissement, la mise en scène proposée transmue le comique lié au ridicule en cauchemar proche de la folie.

Des portes s’ouvrent et se referment sur un cruel complot. Des jeux de glaces invitent au double sens du présent. Tout claque et miroite : l’espace est remodelé en un jeu trompeur et labyrinthique. Les familiers de la maison Jourdain déstructurent la cellule familiale pour fabriquer un univers proche du fantastique, tout en trouvailles tourbillonnantes et en contrastes inquiétants. Incontournable voyage dans le Répertoire revisité en intemporelle actualité.

La pièce sera également présentée pour les scolaires le 28 février dans la matinée.

"Le Bourgeois Gentilhomme" de Molière

Mise en scène de Gaspard LEGENDRE // avec : Pierre BEDOUET, Thierry JENNAUD, Aude LEPAPE, Flavie MAINTIER, Alexandre MANCEAU



Pour plus d'informations veuillez contacter le Théâtre Lucet Langenier au 0262326225 ou 0262326227 (theatre@saintpierre.re).

Billetterie sur ce lien.