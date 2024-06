Un stand de maquillage pour sensibiliser au SAF

Du 7 au 9 juin 2024 durant le festival du Sakifo, l'association SAF France proposera des séances de maquillage solidaires dans le but de diffuser des messages importants sur la prévention des TCAF (Troubles causés par l'alcoolisation fœtale).

Pour la deuxième année consécutive au festival du Sakifo, l'association SAF France souahaite sensibiliser les festivaliers au SAF (Syndrome d'alcoolisation fœtale) et aux TCAF, en offrant aux personnes une expérience agréable contre un don. Le don permettra à l'association de continuer ses missions de prévention dans les collèges, et dans l'accompagnement des femmes et familles vulnérables.

En parallèle, un spot de sensibilisation spécialement conçu pour sensibiliser le public sur les dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse, sera diffusé sur les écrans du festival entre chaque concert.

- 17.000 réunionnais touchés -

Le SAF et les TCAF sont des problématiques majeures, touchant environ 17 000 réunionnais. Ces troubles, entièrement évitables, peuvent entraîner des handicaps physiques, mentaux et comportementaux graves. À travers ce stand et ces initiatives de sensibilisation, il est espéré de toucher au moins 10 000 festivalier.e.s de manière ludique et engagée, afin de réduire le nombre de nouveaux cas.

Denis Lamblin, Président de SAF France, déclare : "Notre présence au Sakifo est une opportunité unique de sensibiliser un large public. Il est essentiel que chacun prenne conscience des risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse et de l'importance de la prévention. Pour réduire significativement les cas de SAF, il est urgent que chaque acteur, qu'il soit public ou privé, s'empare de ce sujet et agisse pour prévenir ce problème de santé publique."

Jérome Galabert, directeur du Sakifo est enchanté par cette collaboration : "Nous sommes ravis d'accueillir SAF France pour la deuxième année. Leur engagement en faveur de la prévention des troubles causés par l'alcoolisation fœtale est admirable et essentiel. En intégrant ce stand de maquillage solidaire et en diffusant des messages de sensibilisation, nous espérons contribuer à une prise de conscience collective et à la prévention de ces troubles. Le Sakifo est fier de soutenir cette initiative et de participer à la promotion de la santé et du bien-être des futures générations."

- Informations pratiques -

- Date : 7,8 et 9 juin 2024

- Lieu : stand prévention à l’entrée du festival

- Stand SAF France : stand de maquillage solidaire et diffusion du spot de sensibilisation sur les écrans du festival.

- Dons en monnaie ou par CB