Sidélec : participation au 106ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalités de France

Le 106ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalités de France s’est tenu du 19 au 21 novembre 2024 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Cet événement, précédé de la rencontre des élus des Outre-mer le 18 novembre, a rassemblé des milliers de maires et d’élus locaux autour des enjeux majeurs des collectivités territoriales (Photo : www.imazpress.com)

- Le 18 novembre 2024, il y'a eu la rencontre des élus des Outre-mer

Thématique : Surmonter les crises de l’eau

La Rencontre des élus des Outre-mer, organisée au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux, a mis en lumière les défis liés à la gestion de l’eau dans les Outre-mer.

- La journée du 19 novembre 2024, il y'a eu l'ouverture officielle du Congrès

Trois journées de discussions et d’échanges autour des enjeux des collectivités locales.

Toujours dans la même journée il y'a eu aussi la rencontre avec l’ADOM

Une réunion avec l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (ADOM) a permis de discuter des aides à la mobilité pour les habitants des Pays d’Outre-Mer.

- Le 20 novembre 2024 il y'a eu la rencontre avec la FNCCR

Protocole d’accord sur la qualité du service public de l’électricité dans les Zones Non Interconnectées (ZNI)

La rencontre avec la FNCCR a porté sur les enjeux énergétiques spécifiques des Zones Non Interconnectées (ZNI), dont fait partie La Réunion.

Dans la même journée il y'a eu la signature de la convention avec EDF Guadeloupe et l’Association des Maires de Guadeloupe.

Le 20 novembre 2024, au Salon des Maires, le SIDÉLEC Réunion a participé à la signature d’une convention majeure entre EDF Archipel Guadeloupe et l’Association des Maires de Guadeloupe.

- Dans la journée du 21 novembre 2024 il y'a eu le Forum : l’adaptation des communes aux changements climatiques.

Présidé par Christian Métairie, ce forum a exploré des solutions concrètes pour aider les collectivités à anticiper et gérer les impacts climatiques.

- Dans la journée du 22 novembre il y'a eu la rencontre au Sénat.

Le 22 novembre, au Palais du Luxembourg, une matinée d’échanges sur le foncier en Outre-mer a permis de restituer les travaux des COP Foncier Outre-mer et d’échanger sur les solutions nécessaires pour une gestion foncière efficace.

En conclusion le 106ème congrès des maires a permis au SIDÉLEC Réunion de : défendre les intérêts énergétiques, fonciers et climatiques de La Réunion, d'établir des relations stratégiques avec les institutions nationales et les partenaires ultramarins, et, enfin, d'identifier des solutions concrètes et innovantes pour répondre aux défis actuels.