Journée d’accès au droit : des professionnels vous informent gratuitement

Ce samedi 25 mai 2024, de 8h à 12h, aura lieu la Journée d’accès au droit sur le parvis de la mairie de Saint-Benoît. Organisée par le Conseil Départemental d'Accès au Droit de La Réunion (CDAD), en partenariat avec la commune, cette journée est l'occasion pour le public d'aller à la rencontre des professionnels de l'accès au droit, afin d’obtenir des informations ou une aide pour accomplir une démarche juridique. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Benoît ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Benoît)

Divorce, différend familial, problème de succession, infraction pénale ou même conflit de voisinage… Quel que soit votre problème, vous trouverez sans doute des réponses à vos questions auprès des professionnels présents : avocats, huissiers, notaires, conciliateurs et des associations partenaires (UFC que choisir, ARAJUFA, Femmes solidaires, AFECT…).



Cette journée vient en complément des permanences délivrées toute l’année par les associations et les professionnels du droit au Point de justice de Saint-Benoît. Vous pouvez vous y rendre pour obtenir une information ou une aide gratuite sur une question juridique. Pour en savoir plus, contactez le Point justice au 02 62 50 15 42.