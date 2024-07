La Possession : des travaux à l'école Évariste de Parny pendant les vacances scolaires

Depuis le lundi 8 juillet 2024, des travaux de sécurisation de l'école Évariste de Parny ont démarré. Ces travaux font suite à un communiqué relayé par l'ancien adjoint de la ville revenant sur l'état du réfectoire dans cette école. Des travaux qui devrait être achevé d'ici la rentrée scolaire. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans la plus grande transparence et pour la bonne information des familles, voici donc un état des lieux de la situation et des travaux programmés pour les prochaines semaines.



Dès la dégradation des poteaux constatée, des travaux de mise en sécurité ont été immédiatement entrepris et un plan d’actions à moyen terme a été défini, suite aux recommandations d’un bureau d’études mandaté par la ville et spécialisé dans les pathologies des bâtiments.

A court terme :

Sans attendre, un piquage et une purge de tous les bétons non-adhérents ont été effectués. La mise en œuvre d’un étaiement performant (supérieur ou égal à la classe C selon NF EN 1065) sous poutre a ensuite été entreprise pour limiter les descentes de charge sur les poteaux altérés.



A moyen terme :

Après études, il s’est avéré que le renfort structurel des poteaux ne pouvait avoir lieu pendant le fonctionnement de l'établissement, s’agissant de travaux d’ampleur (détails ci-dessous). Par conséquent, les services de la ville ont d’abord procédé à la gestion administrative du chantier en début d’année, afin de permettre une intervention sur site du 8 juillet au 16 août 2024.



Concrètement, il est prévu :

- Le dégagement par burinage, des armatures corrodées et du béton de faible résistance.

- Le dégagement des aciers corrodés sur toute la longueur de l’oxydation et sur toute la périphérie de l’acier, et ce jusqu’à ce qu’un acier sain apparaisse.

- La limitation des oxydes par brossage ou par moyens mécaniques : la phase d’élimination de la corrosion constitue l’une des tâches les plus délicates à réaliser. La bonne tenue dans le temps des réfections dépend directement de la qualité d’exécution de ces travaux. Il est donc impératif d’éliminer l’intégralité de cette altération, qu’elle soit foisonnante ou de surface, et ceci sur toute la périphérie de l’acier, par décapage et brossage soigné ou par des moyens mécaniques (sablage, hydro sablage…). Les surfaces de béton sont ensuite nettoyées afin de faire disparaître toute poussière ou toute souillure subsistant après l’élimination des bétons dégradés.

- La passivation des aciers : la protection des armatures consiste à appliquer sur toute la surface des armatures dégagées (périphérie complète) un produit assurant une protection complémentaire vis-à-vis de la corrosion.

- La reconstitution des enrobages au moyen de mortier de réparation à retrait compensé conforme EN 1504.

- La mise en œuvre d’une peinture imperméabilisante de protection de classe I3, qui permettra de retarder l’effet des attaques atmosphériques.