La préfecture lance un appel à projets pour soutenir la prévention face à la délinquance

Le vendredi 18 octobre 2023, le préfet de La Réunion a signé le plan départemental de prévention de la délinquance (PDPD). Chaque année, un appel à projets est lancé pour toute organisation souhaitant devenir porteuse de projets. En fonction de cela, ce jeudi 26 décembre 2024, la préfecture de La Réunion a annoncé son programme pour les appels à projets des fonds interministériels de la prévention de la délinquance (FIDP) 2025.

Programmes de l’appel à projets :

- Programme D, décliné sous trois axes :

Actions de prévention en faveur des jeunes délinquants (notamment les moins de 12ans).

Actions de prévention des violences faites aux femmes, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux mineurs.

Actions d’amélioration de la tranquillité publique par une implication forte de la population et de la société civile.

- Programme R : actions relatives à la prévention de la radicalisation, du séparatisme, de l’emprise mentale et des dérives sectaires.

- Programme S : actions relatives aux actions de sécurisation : vidéo protection de voie publique et des lieux ouverts au public, sécurisation des établissements scolaires et aide à l’équipement des polices municipales (gilet pare-balles, caméras piétons et radiocommunication).

- Programme K : actions relatives à la sécurisation des sites sensibles et cultuels exposés aux risques terroristes.

- Dépôt des demandes de subventions -

Pour toute demande de subvention, veuillez remplir le formulaire Cerfa N° 12156*06 en joignant les pièces justificatives demandées.

Pour les projets relatifs aux programmes (S) et (K), transmettez votre demande à ce mail.

Pour les projets relatifs aux programmes (D) et (R), les demandes de subvention doivent être impérativement réalisées sur la plateforme subventia du ministère de l’intérieur sur ce site.

Les dossiers incomplets ou ne respectant pas les modalités de limite de dépôt ne seront pas étudiés.