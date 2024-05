Croix-Rouge : appel à la générosité dans les rues de La Réunion

Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2024, se déroulera la 90ème Quête nationale de la Croix-Rouge française, le rendez-vous annuel pour toutes les structures locales de l'association. Pour assurer la poursuite de leurs actions de solidarité, les milliers de bénévoles arpenteront les rues de l'Hexagone et des Outre-mer, tirelire à la main, pour sensibiliser le public et collecter un maximum d'argent (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Dans un contexte difficile, où les crises se multiplient et semblent ne jamais prendre fin, la Croix-Rouge française répond à des demandes exponentielles alors qu'elle est elle-même touchée par l'inflation et la crise énergétique qui impactent les bénévoles dans leurs actions", détaille l'association.

Pour faire un don, rendez-vous auprès des bénévoles, présents dans les rues. "Tous les dons, même les plus petits, sont les bienvenus, que ce soit des pièces, des billets, ou même par carte bancaire", note la Croix-Rouge

Chacun peut également donner de son temps, en venant aider la Croix-Rouge à collecter et devenir bénévole d'un jour. "Il suffit pour cela de contacter la Croix-Rouge locale la plus proche de chez vous."

- La Croix Rouge : "160 ans d'engagement et d'action" -

Le samedi 25 mai, date de lancement de la Quête nationale, marquera également le 160e anniversaire de la Croix Rouge, fondée le 25 mai 1864. Les dons récoltés durant cette quête nationale serviront à soutenir les actions locales de solidarité des 75.000 bénévoles en faveur des personnes fragilisées : aide alimentaire, aide vestimentaire, maraudes auprès des personnes sans-abris…

"Nous organisons notre 90ème Quête nationale, si essentielle pour nous volontaires car elle favorise la rencontre et l’échange avec la population et permet notre engagement local, partout dans les territoires auprès des plus vulnérables", confie Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française.

"Nous célébrons nos 160 ans d’engagement, d’action et les inspirations qui nous ont animés sans relâche au coin de la rue comme au cœur des crises", ajoute-t-il.

Dans les jours qui suivront, les volontaires participeront aux animations en lien avec les Jeux Olympiques et paralympiques. Pendant quatre mois, ils assureront les dispositifs de secours et seront aussi présents sur le parcours de la flamme, sur la tournée des drapeaux et les nombreuses festivités prévues.

- Le programme de la Quête à La Réunion -

Saint-Denis :

Intermarket La Providence, du samedi 25 au vendredi 31 mai, 9h à 16h

Centre-ville, du vendredi 25 mai au samedi 1er juin, 9h à 16h

Crédit Agricole Technopole, samedi 25 mai et samedi 1er juin, 9h à 12h

Marché forain du Chaudron, dimanche 26 mai et dimanche 2 juin

Crédit Agricole Sainte-Clotidle, mercredi 29 mai, 9h à 12h

Marche forain des Camélias, vendredi 31 mai, 9h à 12h

Saint-Paul :

Stand au marché forain de Saint-Paul, samedi 25 mai, matinée

Centre-ville de Saint-Paul, vendredi 24, samedi 25 et vendredi 31 mai

Saint-Gilles, Boucan Canot, La Saline, l'après midi et le marché le matin, mercredi 29 mai

Saint-Joseph

Les deux centres Leclerc, samedi 25, mercredi 29 mai et samedi 1er juin

Saint-Benoît

Carrefour et Leader Price de Saint-Benoît, du samedi 25 mai au dimanche 2 juin

Sainte-Marie

Marché forain de Sainte-Marie, samedi 25 mai et samedi 1er juin, 9h à 12h

Le Tampon

Marché forain Hubert de Lisle, Centre Leclerc Caserne, Intermarket le 10ème et les 400, Leader Price, Hyper U La Châtoire, samedi 25, mercredi 29, vendredi 31 mai et samedi 1er juin

Braderie organisée Place de la Mairie, samedi 1er juin

Le centre ville du Tampon accueillera également "Les Foulées de la Croix-Rouge" le dimanche 2 juin. Cette 5e édition propose une marche de 5 km, un trail découverte de 7,5 km et un trail urbain de 15 km. Informations et inscriptions sur le site de Sportpro.

- Les équivalences de dons de la Croix-Rouge -

3,80 euros, c'est le prix d'un paquet de café moulu qui sera servi lors d'une maraude ou dans un centre d'accueil ;

4 euros, c'est un panier repas complet et équilibré pour une personne en situation de précarité pour une journée ;

10 euros, c'est 50 couvertures de survie isothermes ;

12,50 euros, c'est le prix d'une boite de lait en poudre pour les biberons des bébés accueillis dans les Espaces Bébés Parent (EPB) ;

26,90 euros, c'est le prix d'une cartouche d'encre pour permettre à une personne accompagnée dans un unité locale d'imprimer son CV ;

30 euros, c'est une prise en charge médicale solidaire ;

50 euro, c'est le prix d'un gros thermos pour offrir des boissons chaudes ;

59,90 euros, c'est le prix d'une grosse marmite pour préparer une soupe bien chaude ;

100 euros, permet à un parent isolé de nourrir son enfant pendant un mois.

