Saint-Denis : les agents de la sécurité sociale en grève pour un meilleur salaire

Un rassemblement est prévu ce jeudi 22 juin 2023 devant le siège de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) à Saint-Denis. Les agents seront mobilisés dès 7 heures pour manifester. Cette mobilisation s'organise dans le cadre d'un appel national pour une augmentation de salaire dans la fonction. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats.

L'intersyndicale de la sécurité sociale donne rendez-vous au petit matin au piquet de grève. Dès 9 heures, le plus gros des agents de la sécurité sociale devrait être présent devant les locaux de la CGSS. Certains employés seront en grève à la journée ou à la demi-journée et d'autres pendant 55 minutes à l'occasion d'un débrayage.

Dans un contexte inflationniste, l'augmentation de salaire est au cœur des revendications.

- Des négociations bloquées -

D'après l’ensemble des fédérations (CFTC, CGC, CFDT, CGT, FO et l’UNSA) les négociations sociales et salariales seraient bloquées pour les organismes de sécurité sociale.

En 2022, la réponse du gouvernement "n'a pas été à la hauteur de l'inflation", pour les syndicats. Au 1er octobre de l'année passée, les salariés du régime général de la sécurité sociale ont obtenu une augmentation collective de la valeur du point à hauteur de 3,5 %.

En début 2023, la demande d'une nouvelle augmentation des salaires n'a pas aboutie.

Face à cette situation, les syndicats ont donc décidé de se mobiliser pour demander une augmentation collective de la valeur du point de 8% avec un minimum garanti de 160€ brut au 1er janvier 2023.

Autre demande, la réouverture des négociations pour les trois classifications des emplois et rémunérations (les employés et cadres, les praticiens conseils et les agents de direction) avec une revalorisation des coeffficients, une reconnaissance des compétences et du déroulement des carrières.

De plus, pour la cotisation de la complémentaire de santé obligatoire, les syndicats souhaitent une répartition avec 60% de participation pour l'employeur et 40% pour les salariés.

À Paris, une rencontre avec le ministre des solidarités et de la santé, François Braun, a été demandée. La manifestation commencera à 14h devant ce même ministère.

