Analyste vidéo dans le football, une nouvelle vision du jeu

Eddy Palma, 42 ans, ancien footballeur à la Saint-pierroise, a quitté la Réunion à 17 ans. Après quelques saisons dans le Morbihan et dans le Finistère, il est revenu sur l'île depuis une dizaine d'année. Aujourd'hui, diplôme d'analyste vidéo-informatique en poche, il souhaite que sa profession se démocratise ici à La Réunion (Photo : Eddy Palma)

L’analyse vidéo est un élément important dans le football pour le staff technique. Que ce soit pour étudier un adversaire ou pour évaluer sa propre équipe, l’observation vidéo est aujourd’hui complètement intégrée à la préparation tactique et technique d’un match de façon collective et individuelle.

Le rôle de l'analyste vidéo est donc de capturer les images des matchs et des entraînement, et créer un séquençage, c'est-à-dire découper les différentes phases de jeu.

"J'habille les séquences, avec des flèches, des cercles, des petits textes. Il faut que ça reste simple pour les joueurs et que ce que je leur explique soit facile à visualiser", détaille Eddy Palma. Il se penche également sur la tactique et la manière de jouer des équipes adverses et peut même participer au recrutement d'un joueur.

Il ne diffuse en effet pas seulement une vidéo brut : il y a un travail de montage pour amener une information à caractère pédagogique, pour permettre à l'entraîneur et aux joueurs d'aborder le match de la meilleure des manières.



Grand ami du président et du coach des Avirons, Eddy donne pour le moment un coup de main en proposant des séances d'analyse vidéo. "La plupart du temps, les séances sont collectives. Sur du long terme, on peut aller ensuite sur de l'individuel. On fait une séance toutes les deux semaines, où on analyse les matchs à domicile", explique l'analyste vidéo.

- "L'analyste vidéo ne fait pas gagner un match, il donne seulement les clés de la victoire" -

La formation pour devenir analyste vidéo peut se faire en présentiel dans l'Hexagone ou en ligne, comme Eddy, depuis La Réunion. Les candidats ont un an pour valider chaque étape des différents modules. Cette formation comprend l'analyse de matchs de foot, la réalisation d'un compte rendu, analyser un joueur en particulier, etc. L'analyste vidéo doit aussi maitriser l'outil informatique, travaillant exclusivement avec un logiciel dédié.

"Quand j'analyse, je peux voir ou l'équipe est bonne et où elle est moins bonne. C'est comme ça qu'elle progresse. Mais l'analyste vidéo ne fait pas gagner un match, il donne seulement les clés pour arriver à la victoire. Le reste du travail, c'est aux joueurs de le faire", souligne Eddy Palma.

Quand un club recrute un analyste vidéo, il paye seulement la prestation. Le plus souvent, le tacticien possède déjà tout le matériel dont il a besoin, ce qui réduit le coût pour les clubs avec moins de budget.

"Dès qu'un club a une école de football, ils font des séances vidéo. Je vois des gens filmer ici, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient tous formés", se questionne le quarantenaire.



- Populariser le métier à La Réunion -

Pour Eddy Palma, développer le métier sur l'île pourrait aider grandement à la progression du football réunionnais et concurrencer un peu plus les équipes de la France hexagonale. "Aujourd'hui, la vidéo est primordiale pour la progression d'un club et des joueurs", assure-t-il.

"Dans l'Hexagone, certains clubs amateurs travaillent déjà avec un analyste vidéo. J'aimerai amener cet outil ici à tous les niveaux : des équipes inter-quartier, en passant par la R1 jusqu'aux plus amateurs", indique l'ancien de la Saint-pierroise.

"Ma volonté c'est de mettre le focus sur ce métier-là et de motiver des personnes à travailler avec les équipes sur l'île, pour le football masculin et féminin. Aujourd'hui je suis seul, mais pourquoi pas demain envisager une structure avec d'autres analystes vidéo ici !", espère Eddy Palma

Pour suivre la formation proposée par la Fédération française de football en mai 2025, il faut avoir une première expérience en tant que directeur technique, entraîneur, responsable de formation ou conseiller technique. Plus d'informations sur le site de la FFF.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com