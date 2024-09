Décathlon : le Réunionnais Téo Bastien sur la ligne de départ du Décastar

Téo Bastien prendra part à son quatrième décathlon de la saison ce samedi 14 septembre et de dimanche 15 septembre 2024 à Talence (sud-ouest de l’Hexagone) dans le cadre du Décastar. La compétition mettra en confrontation les meilleurs athlètes mondiaux des épreuves combinées. Un nouveau départ pour le Dionysien dans une ville où il vient de s’installer et où il compte poursuivre sa progression (Photo Philippe Millereau)

On l’avait laissé fourbu à Rome en juin dernier, 16e décathlonien européen lors du rendez-vous continental pour sa troisième sortie dans la discipline en sept petites semaines…

Depuis Téo Bastien s’est d’abord reposé, puis il a remporté de belle manière le titre de champion de France espoirs du saut en longueur à Albi le 19 juillet (7,62 m) avant d’aller poser ses valises à Talence, son nouveau lieu de vie.

Après quatre ans au Creps de Wattignies, le Réunionnais a en effet suivi son entraineur Gaëtan Blouin dans un nouveau projet athlétique. "Nous arrivons dans une nouvelle structure pour un nouveau départ", dit-il, heureux de ce déménagement, de ces nouvelles conditions d’entrainement.

Sûr qu’il aura plus chaud en Aquitaine que dans le nord de la France où il s’est forgé un beau palmarès à seulement 21 ans (3e des championnats d’Europe juniors en 2021, champion de France Elite en 2024).

"J’ai trouvé un appart à 10 minutes du stade en coloc avec un autre. Nous avons un groupe d’entrainement plus relevé que le précédent (avec Maeva sa sœur cadette qui sera supportrice ce week-end)", indique celui qui prépare en parallèle un BTS diététique avec le CNED.

Le voilà donc prêt à courir, sauter et lancer de belle manière. Et ce dès ce week-end dans le cadre du Décastar, la compétition référence en France, voire dans le monde, Kevin Mayer y ayant établi le record du monde de la discipline en 2018 (9 126 points).

- "J’espère faire un gros total" -

"C’est la Mecque", commente le garçon heureux d’avoir été convié à "la fête" pour laquelle il se prépare depuis un mois et demi. Et quel rendez-vous puisque quelques-uns des meilleurs mondiaux seront présents dans des conditions de pratique plus qu’excellentes (23 degrés annoncés). "Je me suis entrainé sur le stade cette semaine. On sent, avec les préparatifs sur la piste, que l’évènement arrive" dit-il.

Transpire chez Téo l’envie de bien faire, de faire honneur à cette invitation, "d’en profiter pour performer". Mais comment sont les voyants ? "Les indicateurs sont bons. Physiquement, je me sens bien. Je suis reposé. Avec l’ambiance et l’adrénaline de la compétition, j’espère faire un gros total."

Il n’en dira pas plus, persuadé que ces trois déca précédents de la saison (Brescia 7 963 points, Oyonnax 7 906 points et Rome 7 845 points), "où j’ai été sur des bases de 8 100 points sur 7-8 épreuves", vont lui servir dans la gestion de ses dix travaux.

L’objectif sera donc de briller, de démarrer cette nouvelle aventure par un résultat dans l’optique déjà des échéances 2025 et notamment des championnats du monde à Tokyo où les 24 meilleurs mondiaux seront retenus.

Il va donc falloir vite s’en rapprocher au ranking et marquer de nombreux points précieux. Pour poursuivre une progression sur cette nouvelle olympiade avec, en ligne de mire, bien évidemment Los Angeles 2028.

