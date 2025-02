Diagonale des fous : Thierry Chambry démissionne de son poste de directeur de course

Thierry Chambry a démissionné ce mardi après-midi 18 février 2025 de son poste de directeur de course de la Diagonale des fous, l'épreuve reine du Grand raid. Dans un message publié sur les réseaux sociaux et relayé par Réunion la 1ere, le vainqueur de la Diagonale en 2007 indique qu'il y a "incompatibilité" entre lui et "la présidence actuelle" de l'association Grand raid. "J'ai accepté sa démission et je respecte sa décision" a simplement commenté PIerre Maunier, président de l'association interrogé mardi soir par Imaz Press (Photo : Thierry Chambry (à gauche) et Pierre Maunier - www.imazpress.com)

"Chers ami(e)s, Après 4 années de bénévolat passionné au sein du comité directeur du Grand Raid au poste de directeur de course, j'ai décidé de quitter mes fonctions" écrit l'ex directeur de course dans son message sur les réseaux sociaux.

L'ex directeur de course se dit "fier d'avoir contribué, à (son) humble niveau, à faire rayonner le Grand Raid et à promouvoir les valeurs de l'ultra-trail. La passion était le moteur de notre engagement".

- La présidence actuelle est "incompatible avec mes valeurs et mon éthique" -

Thierry Chambry ajoute ensuite "cependant, la réalité de ces fonctions sous le management actuel, souvent méconnue du grand public, s'est avérée incompatible avec mes valeurs et mon éthique. Dans ces conditions, je ne peux poursuivre mon engagement sous cette présidence".

L'ancien directeur de course remercie aussi dans son courrier "les équipes de bénévoles, serre-files, signaleurs, balisage, commissaires de course, ouvreurs et à l'ensemble de l'association pour ces moments inoubliables".

Le Grand raid 2025 aura lieu du jeudi 16 octobre au dimanche 19 octobre 2025.

