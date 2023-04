Escalade : top départ de la Coupe du monde de vitesse pour deux athlètes péi

Après l’ouverture de la Coupe du Monde de bloc le week-end des 22 et 23 avril 2023 à Hachioji (Japon), le circuit mondial de vitesse débute à son tour du coté de Séoul (Corée du Sud). Au regard de leurs résultats exceptionnels aux Championnats de France le mois dernier, les deux athlètes Péi, Manon Lebon (Austral Roc) et Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc), sont parvenus à décrocher leur ticket en équipe de France de vitesse sénior, pour participer au circuit de Coupe du Monde Elite. Au programme de la première partie de saison : Coupe du monde de Séoul (28 avril), Coupe du monde de Jakarta en Indonésie (6 & 7 mai) et Coupe du monde de Salt Lake City aux États-Unis (20 & 21 mai). Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française de montagne et d'escalade 974.

Vice-championne de France de vitesse Sénior alors qu’elle n’est que U20, Manon Lebon entamera vendredi sa saison internationale 2023 par la grande porte. La tamponnaise, nouvelle détentrice du record de France U20 (7sec38), tentera de continuer sur sa lancée pour sa 3e sélection en Coupe du monde, avec en ligne de mire une qualification au TQO (tournoi de qualification olympique) Paris 2024.



Elle sera accompagnée par son camarade d’Austral Roc et du Pôle Espoir, Marius Payet Gaboriaud, également médaillé aux championnats de France de vitesse sénior (bronze) et recordman de France U20 (5sec63), pour se confronter aux meilleurs mondiaux.



En parallèle de la Coupe du monde de vitesse, le circuit de bloc se poursuivra à Séoul pour la 2e étape. Oriane Bertone, en difficulté au Japon (31e), aura à cœur de se relancer et de grimper à son niveau.

Vendredi 28 avril 2023 :

7h15 : Qualifications vitesse hommes & femmes

15h : Finales vitesse hommes et femmes

Samedi 29 avril 2023 :

10h30 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 30 avril 2023

6h : demi-finales bloc femmes

14h30 : finales bloc femmes

Diffusion : les demi-finales et finales seront à suivre en direct sur la chaîne Youtube de l’IFSC, ou sur les antennes de Eurosport.