Fin de l'aventure olympique pour Manon Hily à Budapest

Ce samedi 22 et dimanche 23 juin 2024 se déroulaient à Budapest les dernières épreuves de qualifications aux JO de Paris de combiné (bloc & difficulté). L’aventure olympique s'est malheureusement terminée pour Manon Hily, terminant 16e du classement général avec 50 points. Deuxième française derrière la Massicoise Zélia Avezou (10e), les quotas ne peuvent excéder deux athlètes par pays, Oriane Bertone étant déjà qualifiée (Photo : FFEM)

15e du premier chapitre à Shanghai, Manon Hily était toujours en course pour tenter de rejoindre Oriane Bertone aux Jeux de Paris ce week-end dans la capitale hongroise.



15e après les deux épreuves de qualifications (32e en bloc, 5e en difficulté), la saint-leusienne passe en demi-finale où son parcours s’arrête avec une 17e place du classement combiné (20e en bloc et 12e en difficulté). Seules les 8 premières obtiendront leur place en finale.

Fanny Gibert, également en course pour la qualification olympique, 19e à Shanghai et 38e à Budapest, termine quant à elle 27e du classement général.

La Fédération française de la montagne et de l'escalade Ligue Réunion tient à "féliciter Manon et Fanny pour leur parcours et leur investissement ces derniers mois dans une aventure unique ! Nous les retrouverons bientôt sur les étapes de Coupe du Monde dans les prochains jours. Allez la Réunion !"