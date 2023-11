7ème tour de la coupe régionale de France de foot : Bachelier - Bade, histoire d’amitié entre deux entraineurs

Le 7eme tour de la coupe de France opposera la Tamponnaise au Saint-Denis FC dimanche au stade Michel-Volnay de Saint-Pierre (18h). Deux équipes entraînées par Jean-Pierre Bade et Fred Bachelier, amis de longue date, qui ont partagé un destin commun il y a plus de dix ans avec la sélection de La Réunion. Avant ce rendez-vous crucial, qualificatif pour le 8e tour qui aura lieu le week-end du 9-10 décembre dans l'Hexagone, les deux protagonistes de cette affiche ont accepté de parler de l’autre. Interview croisée (Photo : www.imazpress.com)

• Quel est votre plus beau souvenir commun ?

- Fred Bachelier : La victoire avec la sélection de la Réunion lors de la coupe des Dom 2012 (finale gagnée contre la Martinique, ndlr). J’étais l’adjoint de Jean-Pierre. Je m’en souviens parce qu’après cela, j’ai quitté le staff de la sélection. A propos de Jean-Pierre, c’était facile de travailler avec lui, si tu restais à ta place et que tu ne faisais pas de dépassement de fonction (rires).

- Jean-Pierre Bade : Les premiers Jeux des îles en 1979. On les avait gagnés ensemble. J’étais à Lens et j’avais fait une pige pour la sélection. Fred jouait attaquant. Il était bon techniquement, très rapide. Par contre, je me souviens qu’il ne parlait pas beaucoup. Il était réservé, beaucoup plus qu’aujourd’hui.

• Quelles qualités d’entraîneur reconnaissez-vous chez l’autre ?

- F.B. : Rigueur et discipline. Jean-Pierre, c’est l’exigence. C’est lié à son statut d’ancien pro. Et ses équipes sont souvent à son image. Disciplinées.

- J.P.B. : Le sérieux. Il est méticuleux et consciencieux. Perfectionniste dans l’âme.

- "Il est malin, rusé" -

• De quoi vous méfiez-vous le plus chez l’autre ?

- F.B. : Je me méfie de sa capacité à transcender ses joueurs, à les préparer à répondre présent le jour J.

- J.P.B. : Il est malin, rusé. Il va certainement essayer de contrecarrer mes plans dimanche. Mais moi aussi. C’est le jeu, et j’aime ça.

• Quelles valeurs partagez-vous ?

- F.B. : Sur le plan humain, on est amis. On a appris au fil du temps comment fonctionnait l’autre. Parfois, on dit que Jean-Pierre n’est pas très démonstratif avec les autres. Mais quand on le connaît dans l’intimité, c’est différent. Sur le plan football, on est un peu à l’opposé par contre. C’est un ancien défenseur, moi je suis un ancien attaquant. Par conséquent, on n’a pas la même philosophie de jeu. Je suis porté vers l’attaque, lui davantage sur la défense.

- J.P.B. : D’abord, Fred est un homme entier. J’apprécie son honnêteté, sa sincérité. C’est un ami. Ensuite, sur le plan du football, on sait tous les deux s’adapter au groupe qu’on a sous la main. Ma philosophie n’est pas différente de la sienne. Je ne suis pas un entraîneur plus défensif que lui. Je m’adapte, comme lui.

