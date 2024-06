Géraldine Lachapelle et Jean-Pierre Grondin remportent l'ultra marathon des Cirques

Géraldine Lachapelle chez le femmes et Jean-Pierre Grondin chez les hommes ont remporté la troisième édition de l'ultra marathon des Cirques qui a eu lieu du samedi 22 juin au dimanche matin (3h) 23 juin. Le parcours s'est effectué autour d'une boucle de 64km et 5.000m d+. Le départ et l'arrivée ont eu lieu au stade de Cilaos. Le tracé a traversé les 3 cirques de l'île par le sommet du Piton Piton des Neiges. Plus de 700 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Nous publions le podium complet de la course ci-dessous (Photo d’illustration www.imazpress.com)