Golf : La Réunion remporte deux médailles au championnat de France

Ce jeudi 30 mai 2024, les jeunes golfeurs réunionnais ont remporté deux médailles aux championnat de France UNSS, à Aubazine (19). Stéphanie, Esteban, Nathan et Noah, pour l’équipe Établissement, rapporte à La Réunion la médaille d’or. Camille, Éden, Élio, et Louis, pour l’équipe Excellence, monte sur la troisième marche du podium, en décrochant le bronze. L'ensemble de l'équipe réunionnaise remporte également le 1er prix du challenge du fairplay (Photo :

L’année dernière, ils avaient fait gagner l’académie de La Réunion à ce même championnat en montant sur la première place du podium en équipe Établissement, sous les couleurs de la Réunion et de leur collège Aimé Césaire.

En 2024, l’équipe Établissement du collège est passée en Excellence au lycée. Ainsi, quatre nouveaux joueurs ont constitué une nouvelle équipe Établissement.



Ce sont sous les couleurs du lycée Saint-Exupéry des Avirons et coachée par leur enseignant et responsable de la section golf, Gaël Barthelet et leur coach, Irène Tiné, que cette belle équipe s’est distinguée.