Jeux des îles : la lutte réunionnaise prête à frapper fort

Plus que quelques heures avant le départ du club Réunion pour cette 11ème édition des Jeux des îles de l’Océan indien. L’équipe de lutte péi décollera ce mercredi 24 août 2023 à bord du vol Air Austral de 13h45 pour rejoindre la capitale malgache. 'Prête pour le grand retour de sa discipline au programme des JIOI, la lutte réunionnaise est déterminée à marquer le coup en rapportant les plus belles médailles", indique le Comité régional de lutte. Voici leur communiqué (Photo : Valentin Damour)

Du 30 août au 02 septembre les lutteuses et lutteurs réunionnais feront face à leurs adversaires dans l’enceinte du gymnase Ankorondrano à Tananarive. Cela faisait 16 ans, depuis 2007, que la lutte n’est pas apparu aux Jeux des îles. Après tant d’années, les acteurs de la lutte locale ont à coeur de porter hauts les couleurs de La Réunion et de s’affirmer comme une équipe de premier plan dans la zone Océan Indien.

Le Comité Lutte Réunion attend beaucoup de ces athlètes, la potentielle première place au classement des médailles est un réel objectif même si certaines catégories de poids restent vides dans la sélection féminine. "La lutte réunionnaise est techniquement au-dessus du niveau de la zone Océan Indien. Petit bémol chez les filles où nous n’avons pas pu faire carton plein dans l’ensemble des catégories, et ce malgré la présence de La Réunion parmi les meilleurs clubs français chez les féminines pendant la période avant Covid. On reste confiant, j’attends au minimum 3 médailles d’or chez les filles, 6 chez les garçons et des places sur le podium pour le reste", annonce le président du Comité Lutte Réunion, Ivonic Dijoux.

- Une équipe aux fondations solides -

Composée, pour beaucoup, de lutteuses et lutteurs ayant expérimenté le haut niveau national et international, la sélection Réunion par avec des objectifs de réussite individuelle mais aussi collective, puisque le dernier jour de compétition sera dédié aux rencontres par équipes. "On a envie de marquer fort les esprits et de montrer à notre île et à l’Océan Indien que nous sommes des athlètes redoutables", déclare Florent Seychelles, coach de la sélection lutte Réunion.

Pleine d’énergie et motivée, cette équipe de lutte est le parfait compromis entre la fougue de la jeunesse et le sang froid des plus expérimentés.

Au cours de la compétition la team pourra compter sur des éléments solides pour faire peser la balance en sa faveur, des athlètes tels que Julie Guillaume (Lutte Club de Saint-Joseph) et Valentin Damour (Lutte Club de Saint-Joseph), tous deux plusieurs fois champions de France et sélectionnés en équipe de France à plusieurs reprises.

"Nous avons dans nos rangs des lutteurs de niveau national et international, beaucoup sont ou sont passés par des “structures de formation vers le haut niveau, par des pôles espoirs, pôles France et même l’Insep", rappelle Florent Seychelles.

Bien que la lutte soit avant tout un sport de combat individuel, nos sportifs locaux comptent également sur leurs facultés de cohésion pour pousser ce groupe au maximum de son potentiel.

- Dernière ligne droite avant de réyoné -

La dernière phase de préparation est maintenant engagée, le processus d’entraînement suivi avec assiduité au fil des regroupements a porté ses fruits, les athlètes procèdent désormais aux derniers réglages avant de se confronter à la crème de l’Océan Indien.

"Notre équipe se porte super bien. Il reste quelques kilos et quelques grammes pour une minorité des lutteurs mais la gestion du poids se déroule parfaitement. Nous avons la chance d’avoir des lutteurs sérieux et de bénéficier d’un suivi diététique individuel afin de maximiser les performances de chacun".

Rendez-vous du 30 août au 2 septembre pour voir combattre nos athlètes et assister, nous l'espérons, au sacre de ces sportifs dans la Grande Ile.

La sélection Réunion :

Garçons:

57kg LEGROS Marc

61kg JOLIVET Loïs

65kg FIBAC Christophe

70kg DAMOUR Valentin

74kg ELAMRI Veda

79kg SEVAMY Jonah

86kg ROBERT Emmanuel

92kg DREAN Benoit

97kg JULIEN Loïc

125kg BARET Alexandre

Filles :

53Kg LECOMTE Emma

57Kg MAHAVANDE Océane

59Kg GRONDIN Camille

63Kg GUILLAUME Julie

68Kg LECOMTE Carole

76Kg ARBAOUI Wafa