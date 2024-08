JO-2024 : les Francais.es qualifié.es pour les finales du relais 4x100 m 4 nages et du 1.500 mètres nage libre

Les nageurs français du relais 4x100m 4 nages hommes se sont qualifiés pour la finale ce samedi après-midi 3 août 2024. Yohann Ndoye-Brouard en dos, Léon Marchand en brasse, Clément Secchi en papillon et Rafael Fentre-Damers en nage libre ont terminé en tête de leur série en 3'31'36. La finale aura lieu ce dimanche soir. Les Français devront en découdre avec les sérieux adversaires que sont les Etats-Unis et la Chine. Ça passe aussi chez les filles où Emma Terebo, Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Mary-Ambre Moluh se qualifient pour la finale du 4x100 m 4 nages. Pour leur part, David Aubry et Damien Joly se qualifiés pour la finale du 1.500 mètres nage libre. Pour ces deux épreuves les finales auront lieu également ce dimanche (Photo AFP)

Regardez comment les Français se sont qualifiés pour la finale du relais 4x100 m 4 nages

#Paris2024 | ???? Le relais 4x100 4 nages en tête !



???????? Léon Marchand et ses coéquipiers ont terminé premier de leur série devant le relais chinois.



Regardez la qualification des Françaises pour la finale du relais 4x100 m 4 nages