JO-2024 : la Française Camille Jedrzejewski médaille d'argent au tir au pistolet à 25 mètres

La Française Camille Jedrzejewski a empoché la médaille d'argent au tir au pistolet à 25 mètres ce samedi matin 3 août 2024. C'est la Sud-Coréenne Jiin Yang qui a gagné le concours. Cette belle performance de Camille Jedrzejewski porte à 37 le nombre totale de la France. La journée commence bine (Photo Fédération française de tir)

C'était la première participation aux JO de Camille Jedrzejewski, une policière de 21 ans

#Paris2024 | ???? La première médaille française de la journée ! Elle est pour Camille Jedrzejewski en argent au tir au pistolet à 25m.



Policière de profession, elle remporte une médaille pour ses premiers Jeux Olympiques. pic.twitter.com/23t0jQNYdL — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Originaire de Picardie, Camille Jedrzejewski a d'abord pratiqué le pentathlon moderne (escrime, natation, équitation, tir au pistolet et course à pied) "avant de se consacrer pleinement au tir. Elle suit les pas de sa grande sœur et intègre le CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives) de Bordeaux à 15 ans" indique le site internet de la police nationale

