JO-2024 : le français Félix Lebrun empoche la médaille de bronze en tennis de table

[VIDEO] 42 médailles au otarl dont 12 en or

Félix Lebrun, 17 ans, décroche une médaille bronze en tennis de table simple messieurs ce dimanche 4 août 2024. Il a battu le Brésilien Hugo Calderano par 4 sets à 0 (1-6, 12-10, 11-7, 11-6). Le jeune homme a su se reconcentrer après ssa svère éfaire en demi-finale contre le favori chinois Fan Zhendong. Une belle consécration pour ce jeune athlète qui devient ainsi le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium olympique à l'issue d'une épreuve individuelle. La dernière fois c'était àà Barcelone en 1992, il a 32 ans, lorsque Jean-Philippe Gatien avait remporté une médaille d'argent. Félix Lebrun offre du même coup à la France sa 42ème médaille (Photo AFP)

#Paris2024 | ???? FELIX EST EN BRONZE !!



Félix Lebrun a réalisé un exploit en prenant la médaille de bronze du tennis de table À 17 ANS !



Il venge son frère en écrasant le Brésilien Hugo Calderano. Bravo Félix !! ❤️



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/kK4gL5lMur — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

"C'est un rêve depuis que je suis petit" a commenté à l'issue de son match Félix Lebrun. "Quans ça arrive on ne sait plus où on habite" a ajouté celui qui à 6 ans avait dessiné une médaille autour de son cou. Regardez

#Paris2024 | "Un rêve depuis que je suis petit"



La réaction pleine d'émotions et de joie de Félix Lebrun après sa médaille de bronze.



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/LcSAivCM7Z — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2024

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com