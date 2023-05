JO 2024 : à vos portefeuilles, les billets sont hors de prix

Dans un peu plus d'un an, auront lieu en France les Jeux Olympiques 2024. Un événement particulièrement attendu même au-delà du monde sportif. Un événement qui se veut populaire, permettant à de nombreux Français de venir soutenir leurs athlètes favoris. Mais c'est là le couac… Si l'objectif des JO est de démocratiser le sport, le prix des billets, frôlant pour certains les 1.000 euros, laisse de nombreux amateurs de sports à la porte des stades, gymnases, piscines... faisant des JO un cercle très fermé.

Alors qu'en juillet 2020, Emmanuel Macron promettait dans l’Équipe une "billetterie populaire", principalement destinée aux jeunes, pour les Jeux olympiques 2024, il n'en est rien.

195, 385 ou encore plus de 900 euros… La deuxième phase de ventes de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a ouvert le 9 mai 2023. Et si les billets sont partis à une vitesse fulgurante, faisant des heureux… ce que l'on retient c'est plutôt le prix des billets.

????????????FLASH - 2700€ pour assister à la cérémonie d'ouverture, 980€ pour assister aux épreuves de natation ou encore 630€ pour celles de la gymnastique artistique : les prix pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques 2024 à #Paris font polémique. pic.twitter.com/HHpcZRSCwg — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 15, 2023

Il est bien beau de vanter le "sport pour tous" de la part de la France et du Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), quand l'évènement de l'année 2024 – qui se déroule dans notre pays – ne permet qu'à une certaine élite de se procurer des places. En cette période d'inflation, de crise économique, de crise sociale… qui peut financer billet au prix de 900 euros.

Pour Samuel Silotia, président du Comité régional d'équitation (CRE) "on dit cheval pour tous, démocratisation du sport mais avec ces prix on est loin des réels objectifs".

Si encore il n'y avait que le prix des billets. Pour les, Réunionnais, à 10.000 kilomètres – et notamment les plus jeunes – qui rêvent d'assister aux JO, combien faudrait-il débourser entre le billet d'avion, le logement et les à-côtés ? Les Français doivent-ils se saigner ou faire des prêts de plusieurs milliers d'euros ?

J'ai tous les billets que je voulais pour #Paris2024 j'y crois pas ????



Ha et je suis pauvre maintenant aussi ???? — Sébastien David (@SebD_FM) May 11, 2023

Bon, vu les prix, je ne vais même pas checker mon créneau de billets demain. #JO2024 https://t.co/azHhutOYZJ — Dylan Veerasamy ???????????????? (@DylanVeerasamy) May 11, 2023

À La Réunion, même de jeunes athlètes, ont, l'espoir de partir en tant que bénévoles pour ces jeux. Mais là encore… à eux de se débrouiller – s'ils sont sélectionnés – pour se loger, indiquait le président du Comité régional d'équitation, Samuel Silotia.

Un autre membre d'une autre fédération déclare même, "c'est comme si une multinationale venait installer une usine sur notre territoire et utilisait de la main-d'œuvre gratuite par le biais du bénévolat, sans tenir compte de la population".

Même au cœur des fédérations, pas de place pour les présidents. Chacun doit payer de sa poche et espérer pouvoir avoir un billet. "C'est un vrai business", indique un membre d'une fédération.

Des prix d'autant plus ahurissants quand l'on sait qu'avec les sponsors, les publicités et les droits de diffusion, le Comité des JO devrait vite retrouver son compte. Sachant que les recettes de billetterie doivent rapporter près de 1,4 milliard d'euros sur un budget global de 4,4 milliards d'euros du comité d'organisation.

- Des athlètes français dénoncent le prix des places -

En France, de nombreux athlètes dénoncent ces prix. Jimmy Gressier, spécialiste du 5.000m et du 10.000m, s'est exprimé sur les réseaux sociaux dimanche. "J’ai vu que les places pour l’athlétisme étaient vendues à un tarif astronomique (de 290 euros à 995 euros, la place). Je trouve ça vraiment abusé, a-t-il expliqué. Comment peut-on mettre des tarifs aussi élevés pour notre sport ? Qui est à la base, un sport abordable pour tous et accessible, où il n’y a pas non plus de très grandes stars."

Le Français explique qu'il ne peut même pas obtenir de places pour ses proches : "Le problème concerne également les athlètes. Nous n’avons pas de passerelle spécifique pour acheter des places aux membres de notre famille (seulement deux places offertes par athlète).

J’ai fait le calcul : si je veux faire venir 10 personnes de ma famille, cela me coûtera entre 6.000 euros et 7.000 euros. C’est totalement hors budget, pour tout le monde pas que pour moi. (…) Je parle du tarif des places, mais il y a aussi le système pour les obtenir : entre les tirages au sort, les dates erronées etc... C’est une vraie galère !"

Il n'est pas le seul à se plaindre du système mis en place. Marine Debauve, ancienne gymnaste professionnelle, championne de France et d'Europe dans les années 2000, souhaitait assister aux épreuves en tant que spectatrice en 2024.

"Aujourd'hui je suis très déçue au sujet des Jeux de Paris 2024, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Pendant 15 ans, j'ai donné ma vie à mon sport, la gymnastique. (...) Je pensais que ça m'aiderait à être à la Bercy Arena en tant que spectatrice pour les Jeux de Paris, j'étais heureuse et excitée à l'idée d'ACHETER au moins des billets pour la compétition par équipes et les finales, même si cela coûtait 590 euros (pour deux tickets) ! Et devinez quoi ? Les tickets étaient à 690 euros par personne..."

"2.700 € pour la cérémonie d'ouverture !! Soit plus de 2 mois du salaire.minimum en France !! Pour ces #JO2024 l'important n'est pas de participer.... mais de faire partie des plus riches de planète. Inacceptable ! », a dénoncé Alexis Corbière, député insoumis de la Seine-Saint-Denis.

- Des logements réquisitionnés -

Outre le prix des billets, les Jeux Olympiques de Paris sous la cible des critiques. En Île-de-France, plus de 3.000 logements étudiants seront réquisitionnés afin d’accueillir le personnel de l’événement.

Le point de départ a été la publication d’un extrait de mail du Crous de Versailles révélé jeudi sur les réseaux sociaux, avertissant que la résidence étudiante devrait être "vide de tout habitant à compter du 1er juillet 2024".

Les #JO2024 constituent un évènement exceptionnel pour notre pays. Les Crous, comme l’ensemble des acteurs publics, seront au rendez-vous pour assurer leur réussite — Les Crous (@Cnous_LesCrous) May 11, 2023

Le ministère des Sports a de son côté confirmé que 3.200 logements étudiants seraient réquisitionnés en région parisienne.

La sécurité aussi divise. L’Assemblée nationale a approuvé un système de sécurité expérimental, basé sur l’utilisation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA). En gros, on parle de caméra "intelligente", c’est-à-dire d’images qui seront analysées directement par de l’Intelligence artificielle, qui décidera ou non d’envoyer une alerte. Il ne s’agira pas d’analyse faciale, mais de reconnaissance de comportement. C’est ce point qui fait réagir. À partir de quand/quoi un comportement est-il considéré comme inquiétant ?

Alors, si pour de nombreux Français, les JO 2024 étaient un évènement sportif international à ne pas louper, face au prix des billets et aux autres galères, cela se passera… devant la télé.

