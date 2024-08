JO - Escalade : J-1 pour les Réunionnaises Oriane Bertone et Manon Lebon

J-1 pour Oriane Bertone (bloc et difficulté) et pour Manon Lebon (vitesse) les deux Réunionnaises sélectionnées en équipe de France d'escalade. Elles entreront en lice à partir de ce lundi 5 août 2024 sur le mur du Bourget (Seine Saint-Denis). Formées et licenciées à La Réunion, les deux athlètes ont de sérieuses chances de médailles... à domicile. Allez les filles ! (Photo d'ilustration rb/www.imazpress.com)

"Évoluant maintenant en Métropole et de par le monde, Oriane Bertone a d’abord découvert l’escalade et glané ses premiers titres sous les couleurs du Pôle Espoir de La Réunion et n’a jamais quitté son club Saint-Leusien de 7 à L’Ouest" note la ligue d'escalade de La Réunion

"Issue de la même génération, Manon Lebn, quant à elle, s’entraîne toujours sous les couleurs du club Tamponnais Austral Roc et du Pôle Espoir de La Réunion" ajoute la ligue.

"C’est grâce à leur talent, leur travail, leur entourage, mais également au travail effectué avec leur entraineur fédéral, Philippe Gaboriaud que les deux athlètes ont été propulsées vers le sport de haut-niveau".

Demandez le programme (heure de La Réunion)



• Lundi 5 août 15h : qualifications vitesse• Mardi 6 août 12h : qualifications combiné bloc• Mercredi 7 août 14h35 : finales vitesse• Jeudi 8 août 12h : qualifications combiné difficulté• Samedi 10 août 12h15 : finales combiné bloc et difficulté

Où suivre la compétition à la télévision ?



• Eurosport/Max : toute la compétition en intégralité• France TV- le lundi août, le mardi 5 août, le mercredi 6 août et le jeudi 7 août : en alternance avec les sports urbains- le vendredi 8 août, le samedi 9 août et et dimanche 10 août : en intégralité

