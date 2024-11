Saint-Paul : la JS Saint-Pierroise remporte l'Orange cup 2024

Cette année, 2160 jeunes réunionnais de neuf à dix ans ont participé au challenge de football sportif et éducatif. En parallèle des actions d’éducation organisées par chaque club, Orange a déployé sur les terrains, son dispositif "ForGoodConnections". Ce programme vise à sensibiliser les jeunes sur une pratique responsable du numérique. Le samedi 23 novembre 2024, l’Orange Cup 2024, a été remportée par la JS Saint-Pierroise au stade Willy Aubras de Saint-Paul.

Les dirigeants de la Ligue réunionnaise de football, les équipes d’Orange Réunion auxquelles s’est associé le partenaire French bee, se sont unis pour offrir aux jeunes un cadre complet de formation qui valorise à la fois le talent sportif, l'engagement citoyen et les bonnes pratiques du numérique.

- Des ateliers sur le numérique -

Tout au long de la compétition, les 180 équipes mixtes ont bénéficié d’ateliers et de quiz sur les thèmes : cyberharcèlement, hyperconnexion, protection des données et importance des amitiés réelles versus amitiés virtuelles. Par ce dispositif, l’opérateur Orange délivre des clés pour naviguer de manière plus sûre et plus éthique sur internet.

- Une compétion mais aussi une leçon de vie -

“L’Orange cup représente bien plus qu'un Challenge sportif. Il met en lumière l'importance de l’éducation citoyenne à travers le sport. Ce programme permet d’accompagner ces jeunes aussi bien sur le terrain que dans leur vie quotidienne et notamment dans le bon emploi des nouvelles technologies digitales. ” a souligné André Martin, directeur général d’Orange Réunion-Mayotte.

Daniel Lafosse, conseiller technique départemental chargé du développement de l’animation des pratiques à la ligue réunionnaise de football (LFR) : « le rôle d’un club est de préparer les citoyens de demain. En tant qu’éducateurs sportifs, on a un rôle à jouer dans l’apprentissage des règles de vie et l’Orange cup s’inscrit pleinement dans cet objectif. Par son programme éducatif, ce challenge unique apprend aussi les comportements bienveillants comme celui de tendre la main et de respecter l’arbitrage. »

- Une expérience "mémorable"

Grâce au partenaire French bee, les gagnants s’envoleront au printemps au stade de France pour assister à une rencontre professionnelle. “C’est la vocation de la compagnie d'ouvrir l’horizon des jeunes réunionnais et de leur famille. On compte leur offrir une expérience mémorable ”, a commenté Karine Bonnal, responsable du marché French bee Réunion.

Le challenge lancé depuis le 24 août 2024 a tout d’abord distingué le club Cosmos Saint-Benoît pour son fair-play. La troisième place du podium revient au Saint-Denis FC et la seconde marche à l’AS Bretagne.

C’est l’équipe de la JS Saint-Pierroise qui obtient le ticket gagnant pour le meilleur total de points conjugués entre résultats sportifs et éducatifs.