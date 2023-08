La Réunionnaise Alice Lemoigne en quarts de finale du Huntington Beach Longboard

La Réunionnaise Alice Lemoigne et Edouard Delpero, les deux n.1 français en longboard se sont illustrés sur le Huntington Beach Longboard Classic (Californie) en se hissant ce samedi 5 juillet 2023 jusqu'en quarts de finale de la première des quatre manches du circuit professionnel WLT. "Les Hawaïens Kaniela Stewart et Kelis Kaleopaa se sont imposés en finale" note la fédération française de surf sur son site internet

Championne du monde ISA 2023, Alice Lemoigne s'est inclinée de très peu face à la double championne du monde WLT Soleil Errico (USA) après une série à suspense (13,90 - 13,10).

Lilre aussi. : Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard, vise désormais les JO

Édouard Delpero qui affrontait Taylor Jensen a une fois encore vu l'Américain, le triple champion du monde et tenant du titre à Huntington Beach, prendre le meilleur sur lui (14,70-11,17).

"C'est pas mal pour commencer la saison après une année 2022 très complexe, même si je suis sacrément passé à côté de ce quart de finale", a confié Delpero sur le site de la fédération française de surf . "Ça fait du bien de retrouver un peu de rythme et de bonnes sensations avec le lycra" a-t-il ajouté

Cinquièmes ex-aequo en Californie, Alice Lemoigne et Édouard Delpero s'installent dans le top 8 provisoire.

"Un classement qui a son importance puisque ce sont 8 premiers surfeurs messieurs et dames à l'issue des trois premières étapes qui pourront participer à la quatrième et dernière, à Malibu début octobre, où le titre mondial sera mis en jeu. A noter que Zoé Grospiron prend une encourageante 9e place et Maya Glasenapp termine 17eme" indique la fédération française de surf