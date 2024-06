Le CREPS se mobilise pour une journée d’animations et de promotion du sport

À l'occasion du passage de la flamme olympique à La Réunion, le mercredi 12 juin 2024, le CREPS organise plusieurs animations à la Plaine des Cafres et à Saint-Paul pour promouvoir le sport et ses athlètes. Nous publions le communiqué du CREPS de La Réunion ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le CREPS de La Réunion est engagé activement dans ses missions d’accompagnement des sportifs de haut niveau, de formation aux métiers du sport et de promotion de la performance sportive.

Dans le cadre de l’héritage immatériel des Jeux Olympiques et Paralympiques, le CREPS participe à la déclinaison des objectifs de l’État, notamment celui de « Bâtir une Nation sportive ».

- À la Plaine des Cafres -

Le site de la Plaine des Cafres accueillera à 9h le départ du parcours de la Flamme Olympique sur Bourg-Murat. Ainsi, dès 8h, des activités fédératrices seront organisées autour des sports de nos Pôles: basket, football, rugby, handball, judo et athlétisme. Les 130 élèves des Pôles se mêleront aux 200 élèves des établissements scolaires invités pour faire découvrir leur sport de prédilection.

Les sportifs créeront également des anneaux olympiques vivants sur le stade, ajoutant une touche spectaculaire à cette matinée.

Les animations seront rythmées par une association musicale de la ville du Tampon. Les visiteurs pourront également découvrir une exposition célébrant les 40 ans du CREPS et son rôle dans le développement du sport sur l’île de La Réunion. Une reproduction inspirée du Vase de Sèvres, oeuvre originale signée par l'artiste Florent Testa, sera également exposée.

Ce jour-là, nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation de sportifs mahorais, hébergée au CREPS de Saint-Denis pour l’occasion. Elle participera à cette grande fête du sport avec les sportifs des Pôles et les collégiens invités.

- À Saint-Paul -

Le site de Saint-Paul, situé sur le parcours de la Flamme, sera également animé pour l’occasion. Dès 8h30, nous invitons le grand public à participer à une séance de réveil musculaire ainsi qu’à un petit-déjeuner sportif. Cette première édition lancera l’initiative Allons bouger ensemble qui encourage une pratique sportive durable. Ainsi, le CREPS et son partenaire Force Athlétique de Bourbon proposeront ce rendez-vous sportif à tous, du 12 juin au 17 août. Cette initiative estampillée « Bouge 30’ par jour » est labellisée Grande Cause Nationale.

Les visiteurs pourront découvrir le trampoline grâce aux démonstrations proposées par l’association TrampoGym et à la Ligue régionale de Trampoline.

- À Saint-Denis -

Le CREPS de La Réunion sera également présent au Diony Parks pour l’allumage de la Flamme du dernier relais de cette journée historique. Accompagné du MEDEF et de la Région, les partenaires avec qui nous oeuvrons pour le rapprochement des mondes sportif et entrepreneurial, nous irons à la rencontre du grand public pour mettre en avant notre expertise en matière de suivi des sportifs de haut niveau et de formation.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer cette journée historique et vivre ensemble la passion du sport sous le signe de l'excellence et de la convivialité. Ensemble, faisons de ce passage de la Flamme Olympique à La Réunion une fête inoubliable, marquant notre engagement collectif pour bâtir une Nation sportive dynamique et unie !