Léon Marchand va partir en Australie "deux ou trois mois" pour s'entrainer avec un nouveau coach et se ressourcer

Le 35ème meeting de natation de l'océan indien débute ce vendredi 20 décembre 2024 à la piscine du Chaudron (Saint-Denis). Des nageurs des clubs de La Réunion, de Maurice, de l'hexagone et Madagascar sont présents. Huit olympiens participent à cette grande fête de la natation, parmi lesquels Léon Marchand. Lors de la conférence de presse, le quadruple champion olympique a annoncé qu'il allait partir en janvier pour "deux ou trois mois" en Australie, afin de se ressourcer, de découvrir le pays et s'entrainer avec un nouveau coach (Photos : sly/www.imazpress.com)

C'est la quatrième fois que Léon Marchand participe au meeting de l'océan Indien organisé dans la piscine du chaudron à Saint-Denis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un simple nageur mais une icône nationale du sport qui a plongé vers 17h dans le bassin olympique de la piscine du chaudron.

Après quelques longueurs sous les yeux ébahis des enfants, le champion olympique a accepté d'échanger avec la presse. Il a confié son plaisir de participer à ce grand meeting de l'océan Indien. "L'île est magnifique et je suis content de revenir à chaque fois et de me ressourcer", a notamment expliqué le champion.

- En quête de nouveaux défis -

Léon Marchand a également annoncé une grande nouvelle en exclusivité. Le nageur va partir s'entrainer en Australie dès le mois de janvier. "J'ai prévu de partir deux à trois mois. Je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un nouveau coach et ensuite je rejoindrai Bob Bowman à Austin dans l'année". Regardez :

Léon Marchand souhaite "voir autre chose, surfer, profiter de l'Australie". Il compte également s'essayer à d'autres nages et distance, notamment le crawl. Après des jeux olympiques où il a tout raflé, le jeune nageur de 22 ans est en quête de nouveau défi afin d'éviter "de se lasser".

En attendant, c'est l'île de La Réunion qui va profiter de ses exploits de le bassin. Car même si le meeting ne revêt pas d'enjeu sportif important, le champion a assuré qu'il restait un compétiteur et qu'il souhaite performer lors de ces 3 jours de meeting. À vos chronos.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com