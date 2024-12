Leu Tropical Surf Team récompensé pour son action en faveur du surf féminin

Le club réunionnais Leu Tropical Surf Team décroche un Trophée Impulsion Sport 2024 au Palais du Pharo à Marseille. Le club saint-leusien a été mis à l’honneur lors de la 3e édition des Trophées Impulsion Sport, organisée par l’Agence nationale du Sport le 11 décembre 2024. (Photo : ANS)

À cette occasion, le club saint-leusien s’est vu décerner l’un des douze trophées nationaux pour son engagement en faveur du développement du surf féminin, dans le cadre du projet sportif fédéral.

- Une reconnaissance nationale pour un engagement local -

C’est avec "émotion et fierté" que Mélanie Fosse, responsable pédagogique et sportive du club, a reçu ce prix. "C’est une belle reconnaissance pour le travail qui est fait depuis des années pour le surf à Saint-Leu et en particulier auprès du public féminin qui nous tient à cœur", a-t-elle déclaré.

Ancienne quadruple championne de France de longboard, elle souligne l’importance de cet encouragement pour poursuivre les actions entreprises. Le Leu Tropical Surf Team, seul club de surf à figurer parmi les lauréats cette année, s’inscrit ainsi dans la lignée des projets récompensés pour leur caractère exemplaire.

- Un événement pour valoriser le sport inclusif -

Ce trophée met en avant les initiatives locales qui promeuvent des valeurs inclusives et responsables dans le sport.

Les Trophées Impulsion Sport, lancés en 2022, incarnent l’engagement de l’Agence nationale du Sport pour un sport accessible à tous. L’édition 2024 a récompensé douze projets autour de thématiques prioritaires telles que le sport santé, l’insertion sociale, la lutte contre les violences et, bien sûr, le sport féminin.

Pour Mélanie Fosse, cette soirée a aussi été l’occasion de belles rencontres : "Cela donne des idées pour nos actions et pourrait déboucher sur de futures coopérations." Un constat partagé par les autres lauréats présents à Marseille.

- Le surf féminin à l’honneur à Saint-Leu -

Depuis plusieurs années, le Leu Tropical Surf Team mène des actions pour encourager la pratique du surf féminin sur l’île de La Réunion. Ces initiatives visent à rendre cette discipline plus accessible, tout en valorisant les talents locaux.

L’équipe du club "remercie l’Agence nationale du Sport, la Fédération française de surf et ses partenaires pour leur soutien indéfectible".

