Lutte : le club de Saint-Joseph décroche six médailles

Les championnats de France de lutte féminine jeunes se sont déroulés ce week-end du 15 au 16 mars 2025 dans l'Hexagone à Mulhouse. Les meilleures lutteuses de France, dans les catégories U15/U17/U20 étaient au rendez-vous… Celles de La Réunion en faisaient partie. La délégation de La Réunion décroche sept médailles, dont six pour le "lutte club Saint-Joseph" et une pour le club "Lu té danse dann ron". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Comité régional lutte de La Réunion)

Avec six médailles pour neuf participations, les Saint-Josephoises du LCSJ ont "fait fort" selon le comité régional de lutte de La Réunion.

Sept ans après le dernier titre de meilleur club français en lutte féminine, les lutteuses de Saint-Joseph reviennent "en force avec des remarquables" performances en catégories jeunes (U15/U17/U20).

Ayant fait preuve d’une détermination et d’un courage sans faille, les lutteuses du 974 ont été à l’image du travail fourni depuis le début de la saison (septembre 2024). Le niveau technique et tactique dont elles ont su faire preuve ce week-end est le fruit d’un travail quotidien, accompli par les athlètes mais aussi par le coach Samuel Dijoux, entraîneur au LCSJ et également de la structure de performance régionale de La Réunion.

La seule représentante du LTDDR revient avec une belle médaille de bronze.

Voici les participantes qui ont décroché une médaille :

- Tania Maanfou, championne de France l’année dernière, termine médaillée d’argent dans la catégorie des U20 -57 kg. La lycéenne, déjà détentrice de 4 médailles en championnats de France, était attendue sur cet événement. Même si la première place lui a échappé face à une adversaire très solide en finale, la capitaine de la team LCSJ a impressionné par son intelligence de combat et ses qualités physiques.

- Cloana Dubary Sitouze, U17 -53 kg, a montré ses qualités de lutteuse en surclassant toutes ses adversaires jusqu’à la finale. Malheureusement, elle s’incline face à la championne de France et finit avec une belle deuxième place.

- Chloé Gerville, U17 -69kg, c’est la troisième année consécutive que Chloé, pensionnaire de l’autre club de Saint-Joseph (LTDDR) décroche une belle médaille de bronze. Une petite blessure au genou durant ce week-end l’éloignera des tapis pendant quelques semaines avant de revenir plus forte.



- Kassie Fontaine, U15 -50 kg, médaillée de bronze l’année dernière, a estomaqué le public de par son style de lutte à distance, et ses actions défensives déroutantes de maîtrise. Elle termine avec la médaille d’argent.

- Shana Mussard, U15 -50 kg, clôture sa compétition avec la médaille de bronze. Victime d’une fracture du cartilage de la cheville en janvier dernier, la collégienne a suivi un véritable parcours du combattant afin de revenir au top de sa forme. Battue en demi-finale contre la championne, elle obtient sa médaille en finale 3-5 par supériorité technique.

- Léna Dijoux, U15 -62 kg, première participation à un championnat de France et déjà une médaille d’argent. Malgré la pression de l’événement, celle-ci ira jusqu’au bout de ses efforts pour mettre ces adversaires en échec. Grâce à de solides contrôles debout et à son sens de la lutte, elle monte jusqu’en finale et s’incline face à une opposante à sa portée.

- Nessie Thiancourt, U-15 -46 kg, obtient le bronze en étant surclassée dans la catégorie d’âge supérieure. Ses qualités physiques, faites pour la lutte, lui ont permis de délivrer d’impressionnantes performances… des matchs de lutte parfois terminés au bout de seulement 10 secondes.

A noter également la belle performance de Mehdi Lebon Gangate qui a décroché lors de ce championnat son diplôme d’arbitre national. Le club du LCSJ compte actuellement 2 arbitres nationaux en exercice avec Jonah Sevamy Taillamin.