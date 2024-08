Lutte sur sable : le Réunionnais Hugo Cuenot, champion du monde, forme les lutteurs réunionnais

Du mardi 6 août au vendredi 9 août 2024, les lutteurs de l’île se sont retrouvés sur la plage de l’Etang-Salé pour des sessions d’entraînement à la beach wrestling (lutte sur sable). Ce stage, organisé par le comité lutte Réunion, est animé par la tête de proue de la beach wrestling en France, le champion du monde 2023 Hugo Cuenot. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo comité de lutte)

Pendant quatre jours, la plage de l’Etang-Salé fait office de spot d’entraînement à l’occasion d’un camp d’entraînement régional consacré à la lutte sur sable. La “beach wrestling”, comme on l’appelle plus souvent, est une discipline dérivée de la lutte olympique. Son règlement simple à appréhender et ses prises spectaculaires suscitent un réel engouement autour de ce sport dont la popularité ne fait que s’accroître.

Si le cadre d’entraînement fait rêver l’intervenant lui aussi vaut son pesant d’or, en effet les participants au stage ont eu l’honneur d’apprendre et de progresser aux côtés d’Hugo Cuenot, le premier champion du monde français de l’histoire de la beach wrestling.

Originaire de La Réunion, Hugo Cuenot est aujourd’hui professeur de sport dans l'Hexagone. Sollicité par le comité régional de lutte, il profite ainsi de son retour en vacances, trois ans qu’il n’était pas revenu sur l’île, pour faire part de son expérience aux lutteurs réunionnais.

En octobre 2023, le natif de L’Etang-Salé se parait d’or, en Turquie, lors de la dernière étape des “Beach Wrestling World Series”. Après avoir concouru sur plusieurs étapes à travers le monde, il s’est imposé en cumulant le plus grand nombre de points sur l’ensemble des tournois, s’offrant ainsi le titre de champion du monde.

Possiblement au programme des Jeux olympiques 2032, à Brisbane (Australie), la lutte sur sable connaîtra un essor considérable durant les prochaines années, en tout cas c’est ce qu’espèrent la fédération française de lutte et le comité lutte Réunion pour cette discipline au potentiel immense. De par la qualité de ses plages, qui sont des lieux de pratique naturels et idéaux, La Réunion a tout intérêt à développer ce sport sur son territoire.

"Ce qui est trop bien à La Réunion c’est que le cadre est génial, il y a des plages absolument partout, on a des terrains de jeu pour s’entraîner, performer et s’amuser partout. Maintenant il faut ce petit déclic pour que les gens se prennent au jeu de ce sport plein de vertus : c’est fun, on se blesse très peu, c’est cardio" a déclaré Hugo Cuenot.

Âgé de 28 ans, le champion du monde en titre ne sera plus compétiteur en 2032, mais il compte bien profiter au maximum des dernières années qui lui restent.