Mondiaux de longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne en équipe de France

La Réunionnaise Alice Lemoigne fera partie de l'équipe de France pour les Mondiaux de longboard qui auront lieu du 7 au 13 mai, à El Sunzal, au Salvador. Gagnante de deux des trois éditions précédentes des ISA World Longboard Championship, en 2013 au Pérou et en 2019 à Biarritz, la France ambitionne évidemment la passe de trois (Photo rb/www.imapress.com)

Alice Lemoigne et Edouard Delpero, les deux indiscutables n.1 français, étaient qualifiés d'office par la Fédération. Vainqueurs à l'issue des deux journées de sélections les 11 et 12 avril 2023 sur le spot de Parlementia (64), Antoine Delpero et Zoé Grospiron ont gagné leur place pour le Salvador.

Antoine Delpero s'est imposé face à Marin Coret ; Zoé Grospiron en prenant le meilleure sur Maya Glasnapp, Ophélie Ah Khouen et Justine Dupont.

L'équipe est aux trois quarts la même qu'il y a quatre ans avec Alice Lemoigne et les frères Delpero. Seul changement : Zoé Grospiron connaîtra sa première cape internationale après qu'elle s'est imposée lors des sélections, auxquelles a pris part Justine Dupont qui avait été médaillée d'argent en 2019.

Elle pourra compter sur une équipe talentueuse avec la championne du monde en titre Alice Lemoigne, les expérimentés Edouard et Antoine Delpero, lequel fait son grand retour après avoir mis la compétition entre parenthèses suite aux Mondiaux 2019.

Quant à Grospiron, elle dispose d'un atout certain avec sa parfaite connaissance du spot des Mondiaux (Sunzal), sur lequel elle a passé de nombreux hivers à s'entraîner.

- Qualificatifs pour les World Beach Games 2023 à Bali -

Outre les quatre titres mondiaux : messieurs, dames, relais et nations, qui seront décernés à l'issue des 7 jours de compétition sur la longue droite de Sunzal, les Mondiaux 2023 serviront aussi de support pour les qualifications nationales aux ANOC World Beach Games 2023 à Bali (Indonésie, 5-12 août).

Deux places non nominatives, une par genre, seront attribuées aux 9 premiers du classement général messieurs et dames des Mondiaux du Salvador (1). Le surf est inscrit au programme des Beach Games 2023 avec les catégories shortboard et longboard.

A noter que le Salvador s'apprête ainsi à accueillir le quatrième championnats du monde ISA de son histoire en l'espace de seulement quatre ans, après les World SUP and Paddleboard World Championship 2019, les ISA World Surfing Games 2021 et les ISA World Junior Surfing Championship 2022.

Dans la foulée des Mondiaux de longboard, le site de Surf City accueillera les ISA World Surfing Games 2023, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.

• L'équipe de France :

Alice Lemoigne (27 ans, Saint-lLeu)

Zoé Grospiron (23 ans, Biarritz)

Edouard Delpero (33 ans, Biarritz)

Antoine Delpero (37 ans, Biarritz)

Plus d'information sur www.surfingfrance.com