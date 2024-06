Quels athlètes de La Réunion participeront aux Jeux Olympiques ?

Cette année sera la première fois que les Jeux olympiques se dérouleront, en partie, dans les Outre-mer. En effet, les épreuves de surf auront lieu en Polynésie française, plus précisément sur le site mythique de Teahupo’o à Tahiti. L’occasion de faire le point sur qui sont les athlètes de La Réunion qui participeront aux JO de Paris (Johanne Defay - Photo archives www.imazpress.com)

Johanne Defay sera justement de la compétition de surf à Tahiti, surfant la célèbre vague de Teahupo’o. Éliminée en 8e de finale au JO de Tokyo, la réunionnaise espère cette fois-ci confirmer ses récents succès et les convertir en titre olympique.

Melvyn Richardson, lui, a déjà gagné une médaille d’or aux JO de 2021, mais il n’a pas disputé la finale face au Danemark. Le jeune réunionnais espère cette fois être de la partie jusqu’au bout afin de marcher sur les traces de son père Jackson Richardson (4 participations aux JO et médaille de bronze en 1992).

À 24 ans, Marine Boyer va participer à ses troisièmes Jeux Olympiques, un record après Rio en 2016 et Tokyo en 2021. La gymnaste réunionnaise, qui a notamment remporté la médaille d'or en juin dernier au championnat de France de gymnastique et terminé à la cruelle 4ème place aux derniers Jeux Olympiques, a gagné en maturité en expérience sur la poutre. Marine Boyer espère enfin décrocher une médaille pour asseoir sa formidable carrière.

Au plus haut sommet de l'escalade mondiale, Oriane Bertone est une vraie chance de médaille pour la France aux JO de Paris si l'on en croit les sites de paris sportifs à la Réunion. À tout juste 19 ans, la jeune grimpeuse de la Réunion s'est construite une réputation de performeuse sur les murs de bloc du monde entier.

L’athlète paralympique Portois Dimitri Pavadé sera également sur le devant de la scène: il est l'un des quatre super ambassadeurs qui porteront la flamme des Jeux olympiques de Paris.

Sans oublier le spécialiste des épreuves combinées Ruben Gado. Le Dionysien, de retour après un long chemin de rétablissement suite à un cycle de blessures, s’est qualifié pour tenter sa chance à Paris.

À noter le cas de Alexandre Dällenbach Fontaine, qui participe aux épreuves de pentathlon moderne. Originaire de La Source à Saint Denis, il va concourir sous les couleurs de la Suisse nationalité de son père, mais à Paris il va aussi courir et concourir pour la Réunion là où il est né avec une pensée pour sa mère Chantal qui en 1996 avait participé aux JO d'Atlanta.

Participer aux Jeux Olympiques, et éventuellement remporter une médaille, représentent pour ces athlètes une opportunité unique de promouvoir la Réunion à l'international. Ce que confirme Alexandre Dällenbach Fontaine: "Je pense avec émotion à mon île, La Réunion, et je suis fier de défendre ses couleurs aux Jeux Olympiques. Je suis motivé à représenter La Réunion avec excellence et à partager notre culture sur la scène mondiale."