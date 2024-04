Rugby à 7 : Madagascar, Maurice, Mayotte et La Réunion en compétition à Saint-Pierre

Le rugby festival, un tournoi de rugby à 7, a lieu ce samedi 27 avril et ce dimanche 28 avril 2024 au stade Casabona à Saint-Pierre. Des jeunes de Madagascar, Maurice, Mayotte et de La Réunion seront en compétition pour ce tournoi organisé par l'Aroi (association rugby océan Indien) et le comité de rugby de l'île (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La compétiition est dédiée aux catégories filles et garçons de moins de 16 ans, moins de 19 ans et seniors. Les phases qualificatives commencent dès 9h30 ce samedi. Les finale seront disputées dimanche après-midi.

