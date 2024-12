Saint-Denis : Léon Marchand et les olympiens prêts à plonger dans l’ambiance du Chaudron

Ce vendredi 20 décembre 2024, s'ouvre le 35ème meeting de natation de l’océan indien à la piscine du Chaudron. L'heure de plonger dans le grand bain pour certains des plus grands noms de la natation française dont Léon Marchand. La compétition promet déjà d'être pour tous les athlètes, un savant mélange entre plaisir de nager, partage avec le public et préparation pour la suite de la saison (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Y a Léon Marchand qui est arrivé !" s’écrie une enfant dans l’eau, les yeux brillants. À seulement quelques heures du début du meeting de l’océan Indien, tous les regards étaient tournés vers le quadruple champion olympique. À 17h ce jeudi, Léon Marchand a fait ses premières longueurs dans la piscine du Moufia à Saint-Denis, sous les crépitements des flashs.

Mais il n’était pas seul à capter l’attention. Pendant que l’icône nationale prenait ses marques dans le bassin, six autres nageurs olympiques répondaient aux questions des journalistes lors de la conférence de presse officielle, en présence d’Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

- Les olympiens ont hâte de partager avec les Réunionnais -

Le capitaine de l'équipe de France, Damien Joly, habitué de cette compétition, voit dans ce rendez-vous une belle occasion de se tester. "C’est la quatrième fois que je viens ici. En bassin de 50 m, c’est parfait pour évaluer les progrès avant la pause des fêtes et profiter. Mon prochain objectif : les Championnats de France en juin, puis les mondiaux en grand bassin à Singapour cet été." Écoutez :

Clément Secchi, autre nageur ayant participé aux jeux olympiques à Paris, revient tout juste d’un stage à Budapest et se réjouit de l’accueil chaleureux réservé à son équipe. "Et pour répondre à la question : oui, on aime le rougail saucisse !" plaisante-t-il.

Pauline Mahieu, autre étoile montante de la natation française, s’est dite touchée par l’enthousiasme réunionnais. "Le cadre ici est magnifique, et cela me tient à cœur d’inspirer les jeunes générations." La nageuse de 25 ans est ravie de pouvoir partager avec la population réunionnaise, après une saison olympique chargée. Elle se projette déjà sur l'avenir, quelques mois après avoir participé aux jeux olympiques à Paris. Regardez :

De son côté, Léon Marchand a annoncé une grande nouvelle en exclusivité. Le nageur va partir s'entrainer en Australie dès le mois de janvier. "J'ai prévu de partir deux à trois mois. Je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un nouveau coach et ensuite je rejoindrai Bob Bowman à Austin dans l'année".

Léon Marchand souhaite "voir autre chose, surfer, profiter de l'Australie". Il compte également s'essayer à d'autres nages et distance, notamment le crawl. Après des jeux olympiques où il a tout raflé, le jeune nageur de 22 ans est en quête de nouveaux défis afin d'éviter "de se lasser".

- Un meeting à guichet fermé -

Le 35ème meeting de l’océan Indien promet d’être un moment de sport et de partage, avec des compétitions de haut niveau réunissant des nageurs de La Réunion, de l’Hexagone, de Maurice et de Madagascar. L’événement est également une fête populaire, à guichet fermé.

Samedi, des écrans seront installés par la mairie de Saint-Denis à l'extérieur de la piscine pour permettre à ceux qui le souhaitent d'être au plus près de l'événement. Pour suivre les résultats et les performances des champions, rendez-vous sur notre site et sur le site officiel du meeting : Live FFN.

- Un événement fédérateur -

Ericka Bareigts a tenu à rappeler l’importance de cet événement pour la commune et l’île tout entière. "Nous sommes très fiers d’accueillir ce 35ème meeting, avec cette année Léon Marchand et d’autres olympiens." Elle a souligné le rôle essentiel des bénévoles, éducateurs et sponsors pour faire de cette compétition une réussite.

La maire a également mis en avant le caractère symbolique de la piscine du Chaudron, construite en 1971 dans un quartier marqué par des défis sociaux. "J’ai moi-même nagé ici étant enfant. Ce lieu témoigne de notre ambition de casser les fatalités. À Saint-Denis, même sans plage, nous voulons développer la culture de l’eau."

Une ambition portée par des chiffres : 2.800 enfants dionysiens apprennent à nager chaque année avant leur entrée en classe de 6ème.

