Saint-Denis : 450 marmailles sensibilisés au bien-être

450 élèves des écoles primaires dionysiennes étaient rassemblés ce mercredi 10 avril 2024 au complexe sportif Champ Fleuri de Saint-Denis. L'événement était organisé dans le cadre de la Semaine de la santé. Des ateliers sportifs et des stands de sensibilisation au bien-être ont été mis à disposition des marmailles (Photo : dm/www.imazpress.com)

Le thème choisi de cette année est "Bien dans sa tête, bien dans son corps". Sous un temps magnifique, les enfants, accompagnés de leurs professeurs et de parents volontaires, ont pu pratiquer différentes activités sportives comme du vélo, du tir à l'arc, du hockey sur gazon... Parmis les ateliers sportifs, 15 étaient assurés par les animateurs USEP et UNSS, avec la volonté de "leur faire découvrir un panel d'activité non compétitives. L'objectif est de leur donner envie de bouger et de faire du sport", confie Betty Law-Weng-Sam, déléguée départementale de l'USEP.

Les stands de sensibilisation ont permis de traiter de divers sujets autour du thème de la santé physique. La bonne alimentation à avoir, les conséquences de l'alcool et des drogues sur le corps humain... Louis, élève de Saint-Denis revient sur son expérience et trouve beaucoup plus intéressant d'être ici que "enfermé chez soi". Il a découvert les ateliers proposées par la gendarmerie de la ville et s'est dépensé avec un jeu du morpion à taille réelle.

- Des jeunes pour sensibiliser les plus jeunes -

Les stands étaient animés par l'UNSS et l'USEP, mais aussi par des collégien.ne.s et des lycéen.ne.s. Emilie et Anastasie, toutes deux lycéennes dionysiennes, ont tenu un atelier de sensibilisation sur l'importance du petit-déjeuner. "Les enfants ont tendance à prendre tout et n'importe quoi. Donc notre atelier permet de leur donner une idée de ce qu'est un bon petit déjeuner équilibré", raconte Emilie.

Le recteur Pierre-François Mourier, a également participé à cette grande manifestation autour du bien être physique. Il a d'ailleurs mis en avant le côté pédagogue de l'évènement avec "les lycéens qui trouvent les mots pour parler aux plus jeunes, mieux que ne le ferait un adulte", en ajoutant "que le sport est d'abord un plaisir, avec une valeur ajoutée extraordinaire, en termes de concentration, de réussite scolaire, d'acceptation de l'autre, de ses différences et de solidarité!"

