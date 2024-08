Saline-les-Bains : "respirons la santé" pour la marche de la Mutualité

La 26ème édition de la Marche de la Mutualité aura lieu ce dimanche 18 août 2024. Le départ sera donné du parcours de Santé près du stade de la Saline les Bains. "Cette année, la respiration Santé sera au cœur de l’événement" indique la Mutualité. Comme chaque année, 3.000 participants sont attendus. Ouverte à tous les publics, la marche proposera plusieurs parcours - découverte, familial et sportif. -, allant de 2 km à 12 km. De nombreuses animations sont programmées. Nous publions le communiqué de la Mutualité ci-dessous (Photo archives Mutualité de La Réunion)

La Mutualité de La Réunion encourage les changements positifs des habitudes quotidiennes des Réunionnais. Elle souhaite en particulier rendre la pratique d’une bonne respiration accessible à tous les Réunionnais grâce au programme « Respirons la Santé ».

L’objectif de cette nouvelle édition de la Marche de la Mutualité est d’inviter à la pratique d’une bonne respiration, pour tester son impact sur le bien-être général.

La respiration, souvent négligée, a pourtant un rôle important pour notre santé physique et mentale. Les bienfaits de la respiration sont nombreux : gestion du stress, amélioration de la qualité du sommeil et de la digestion ou encore amélioration des capacités physiques et mentales.

En consacrant quelques instants à cette pratique tous les jours, les individus peuvent se reconnecter avec leur propre respiration, créer un espace de tranquillité mentale et renforcer leur capacité à gérer les défis du quotidien.

"Nous sommes persuadés qu’une bonne pratique de la respiration est l’un des leviers fondamentaux pour éviter l’apparition de maladies de toutes sortes et améliorer le quotidien de milliers réunionnais. Le projet est ambitieux, mais l’enjeu est de taille et nous sommes prêts à relever ce défi" a déclaré Théodore Hoarau, Président de la Mutualité de La Réunion.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site “ www.marchedelamutualite.re ” ou dans les agences MUTA. La participation de base est de 5 euros par personne, donnant l'accès à l'ensemble des activités, ainsi qu'à la remise d'un tee-shirt.

Plusieurs options sont prévues : repas, bus, casquette, lunettes de soleil.