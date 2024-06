Street workout : une semaine de rencontre pour de jeunes internationaux

Du lundi 3 au lundi 10 juin 2024, l'association Bek la barre organise des rencontres d’initiation et de démonstrations entre une vingtaine de jeunes internationaux dans différents parcs de street workout. Dans le cadre du projet européen Erasmus+ StreetFit exchange et de la Semaine réunionnaise du sport olympique et paralympique, des athlètes venus d’Espagne, de Bulgarie, de Hollande et de Lettonie passeront une semaine avec leurs homologues réunionnais (Photo : sly/www.imazpress.com)

Chaque délégation sera composée de cinq personnes âgées de 18 à 30 ans et ainsi que d’un leader (sans limite d’âge). Chaque journée sera animée par le leader d’une délégation différente suivant un planning établi en amont.

"Les échanges de jeunes permettent aux participantsd’acquérir des compétences, de découvrir des sujets, des thèmes pertinents au niveau social, de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux styles de vie", détaille l'association Bek la barre.

L’action est ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans. L’ hébergement ainsi que les ateliers en intérieur se feront au village de vacances de l’Étang-Salé-les-Bains.