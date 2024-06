Surf aux Jeux olympiques : cela s'annonce compliqué pour la Réunionnaise Johanne Defay

La Fédération internationale de surf a communiqué sur les séries du premier tour non éliminatoire des Jeux Olympiques. Les 48 surfeurs qualifiés connaissent donc leurs adversaires. "Ce sera compliqué pour Johanne Defay, tête de série n.2, et opposée d'entrée à la Costaricienne Brisa Hennessy, finaliste face à Fierro et nouvelle leader du classement mondial, et à la Nicaraguayenne Candelaria Resano, qui a impressionné dans les tubes lors du récent camp d'entraînement de l'ISA à Teahupo'o" commente la fédération française de surf. La compétition olympique se disputera exclusivement sur la vague de Teahupo'o (Tahiti) du samedi 27 juillet au mardi 30 juillet

Victorieuse mercredi dans un maxi Teahupo'o, Vahine Fierro n'est que tête de série n.21 des Jeux. "Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, elle hérite d'une série moins relevée que d'autres. La Tahitienne qui a dominé les meilleures mondiales cette semaine sera opposée à la Péruvienne Sol Aguirre et à l'Espagnole Janire Exabarri" ajoute la fédération française de surf.



La Brésilienne Tatiana Weston-Webb, auteure d'un 10 mercredi en demi-finale, hérite d'une série qu'on aurait qualifié "de la mort" si elle n'avait pas été non éliminatoire.

La championne du monde ISA sera opposée aux deux épouvantails du CT : l'Américaine Caitlin Simmers, vainqueur en janvier à Pipeline, et l'Australienne Molly Picklum, finaliste à Pipeline.

"Ce sera aussi très relevé pour Kauli Vaast et Joan Duru, têtes de série n.3 et n.4. Vaast affrontera le Péruvien Lucca Mesinas, vainqueur des Panamerican Games 2023, et l'Américain Griffin Colapinto, rétrogradé de la première à la deuxième du CT après avoir été éliminé en série de repêchages à Teahupo'o par Mihimana Braye" détaille la fédération française de surf.

A noter que Duru croisera la route de deux pensionnaires du CT : le Sud-Africain Matthew McGillivray et surtout l'Australien Jack Robinson, vainqueur à Teahupo'o et Pipeline l'an dernier et actuel n.3 mondial après ses succès à Sunset beach et Margaret River plus tôt cette année.

• Les dates



- samedi 27 juillet : tour 1- dimanche 28 juillet : tour 2- dundi 29 juillet : tour 3 et quarts de finale- mardi 30 juillet : demi-finales, matchs bronze et finales- du mercredi 31 juillet au dimanche 4 août : journées de réserve en fonction des conditions météo

