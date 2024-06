Battle artistique intercommunale de l'ouest au Jardin d'eden

L'École artistique intercommunale de l'ouest, organise ce dimanche 23 juin 2024 au Jardin d'eden à l'Hermitage, le Battle artistique intercomunale de l'ouest à partir de 13 heures, avec l'entrée gratuite. Un projet mené par l’école en tant que projet pédagogique et artistique, à l’initiative de l’un de leurs intervenants en breakdance, Nicolas Hoarau, danseur surnommé "Roots" dans le milieu. Une opportunité de mettre en lumière le talent des élèves et des intervenants et de clôturer ainsi cette année scolaire 2023-2024. (Photo : www.imazpress.com)