Mafate : le Territoire de l'ouest fait le point sur les travaux du Bureau d’information touristique

Le Territoire de l'ouest a fait le point sur l'avancée des travaux du Bureau d’information touristique (BIT) de Mafate ce vendredi 23 août 2024. Situé à la Nouvelle, ce bureau s'inscrit dans "une démarche d’accueil innovante", souligne l'intercommunalité. Ce BIT a vocation à devenir un lieu de rencontres et d’échanges pour les touristes et les Mafatais (Photo sly/www.imazpress.com)

"Mafate est un des lieux touristiques les plus visités de La Réunion, avec 400.00 passages et 80.000 nuitées chaque année environ. Les gens viennent, mais souvent ne connaissent pas les lieux et repartent sans avoir échanger, d'où l'utilité de ce bureau" détaille Emmanuel Séraphin, président du TO et maire de Saint-Paul. Le BIT a aussi vocation à être "un lieu interface avec des expositions, de l'animation" détaille-t-il.

Sur place actuellement, "il y a un chantier d'insertion, ce sont les Mafatais qui construisent ce bâtiment". "Il est construit en concertation avec le parc, avec l'ONF..." ajoute Emmanuel Séraphin. Ecoutez :

Ce projet a nécessité plusieurs années de concertations pour arriver à termes."Le BIT répond aux exigences réglementaires, mais on va aussi beaucoup plus loin en transformant ce batiment en lieu de rencontre. Il y aura des expositions, des ateliers, pour faire en sorte que les Mafatais puissent raconter leur vie et leur histoire" détaille Vanessa Miranville, maire de La Possession. Ecoutez :

Le plan de financement du projet prévoit un cofinancement à hauteur de 600 000€ de la part du FEADER et de l’Etat pour un coût d’opération global de 1,4 millions d’euros TTC . Il ouvrira ses portes début 2025.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com